Українці зможуть пройти безкоштовне медичне обстеження: коли запрацює послуга

В Україні з 1 січня 2026 року хочуть запустити спецпрограму безкоштовної перевірки стану здоров'я. Але для участі в проєкті є вікові обмеження.

Програма розрахована на людей віком від 40 років, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко на презентації "Програми діяльності уряду".

Сенс нововведення в тому, щоб передбачити базові параметри діагностики з проходженням раз на рік, розповіла Свириденко.

За її твердженням, "профілактичний чекап" потрібен для правильного планування і системної роботи над поліпшенням здоров'я.

При цьому кожна людина зможе безкоштовно пройти обстеження. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 6 серпня розповідав, що програма безоплатної перевірки стану здоров'я передбачає обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади.

"Це хвороби, які є головною причиною передчасної смерті та втрати працездатності. Більшість із них можна виявити і вилікувати, якщо діяти вчасно", — зазначив міністр.

Держава повністю оплатить діагностику, а людина зможе вибрати будь-яку медустанову — державну, комунальну або приватну. Ляшко також говорив про реалізацію 160 інфраструктурних проєктів у сфері охорони здоров'я.

