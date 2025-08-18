Украинцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование: когда заработает услуга

В Украине с 1 января 2026 года хотят запустить спецпрограмму бесплатной проверки состояния здоровья. Но для участия в проекте имеются возрастные ограничения.

Программа рассчитана на людей возрастом от 40 лет, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на презентации "Программы деятельности правительства".

Смысл нововведения в том, чтобы предусмотреть базовые параметры диагностики с прохождением раз в год, рассказала Свириденко.

По ее утверждению, "профилактический чекап" нужен для правильного планирования и системной работы над улучшением здоровья.

При этом каждый человек сможет бесплатно пройти обследование. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 6 августа рассказывал, что программа бесплатной проверки состояния здоровья включает обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства.

"Это болезни, которые являются главной причиной преждевременной смерти и потери трудоспособности. Большинство из них можно обнаружить и вылечить, если действовать вовремя", — указал министр.

Государство полностью оплатит диагностику, а человек сможет выбрать любое медучреждение — государственное, коммунальное или частное. Ляшко также говорил о реализации 160 инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения.

