Україною потягнуться грози: Діденко спрогнозувала, де дощитиме найближчими днями

Жителі деяких регіонів України 21 серпня відчують на собі вплив атмосферного фронту, який принесе опади. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де саме пройдуть грозові дощі.

Related video

Метеорологиня пише на своїй сторінці у Facebook, що погода завтра буде визначена холодним атмосферним фронтом. Він принесе дощі з грозами в західні та північні регіони України.

Решта території, за словами фахівчині, залишиться сухою.

Холодний атмосферний фронт принесе дощі та грози до частини України Фото: Telegram/Наталка Діденко

Упродовж наступних двох днів цей атмосферний фронт пройде Україною в східному напрямку та потягне опади за собою. На півдні найбільше дощів припаде на Одеську область. При цьому повітря на півдні, сході та в центральних областях лишатиметься розпеченим до +28…+32 градусів, а на півночі очікується від +24 до +28.

Жителі західних областей можуть сподіватися на більшу свіжість — там прогнозується +20…+24, а на Закарпатті близько +26.

Погода завтра за прогнозом "Укргідрометцентру"

Синоптики "Укргідрометцентру" своєю чергою прогнозують, що погода завтра буде без опадів, з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +16 до +18, вдень прогріватиметься в середньому до +27…+29.

Погода в Україні 21 серпня за прогнозом "Укргідрометцентру" Фото: скриншот

Погода завтра у Києві

За прогнозом Діденко, в столиці погода завтра буде відносно теплою, з максимальною температурою повітря до +26. Дощ можливий ввечері. У п'ятницю в Києві також дощитиме, а на День прапора та День незалежності у вихідні проясниться, стане сухо й переважно сонячно, хоча може похолодати на кілька градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував різкі перепади до кінця тижня з 18 по 24 серпня. За його словами, коливання атмосферного тиску спричинять шквали вітру, а температура повітря вночі місцями впаде до +7.

Представниця "Укргідрометцентру" Наталія Голеня ділилася прогнозом на місяць, згідно з яким в останній декаді серпня почнеться поступове похолодання.