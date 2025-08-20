По Украине потянутся грозы: Диденко спрогнозировала, где будет дождливо в ближайшие дни

Жители некоторых регионов Украины 21 августа ощутят на себе влияние атмосферного фронта, который принесет осадки. Синоптик Наталья Диденко рассказала, где именно пройдут грозовые дожди.

Метеоролог пишет на своей странице в Facebook, что погода завтра будет определена холодным атмосферным фронтом. Он принесет дожди с грозами в западные и северные регионы Украины.

Остальная территория, по словам специалиста, останется сухой.

Холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы в часть Украины Фото: Telegram/Наталка Діденко

В течение следующих двух дней этот атмосферный фронт пройдет по Украине в восточном направлении и потянет осадки за собой. На юге больше всего дождей придется на Одесскую область. При этом воздух на юге, востоке и в центральных областях будет оставаться раскаленным до +28...+32 градусов, а на севере ожидается от +24 до +28.

Жители западных областей могут надеяться на большую свежесть — там прогнозируется +20...+24, а на Закарпатье около +26.

Погода завтра по прогнозу "Укргидрометцентра"

Синоптики "Укргидрометцентра" в свою очередь прогнозируют, что погода завтра будет без осадков, с переменной облачностью. Ночью ожидается от +16 до +18, днем будет прогреваться в среднем до +27...+29.

Погода в Украине 21 августа по прогнозу "Укргидрометцентра" Фото: скриншот

Погода завтра в Киеве

По прогнозу Диденко, в столице погода завтра будет относительно теплой, с максимальной температурой воздуха до +26. Дождь возможен вечером. В пятницу в Киеве также будет дождливо, а на День флага и День независимости в выходные прояснится, станет сухо и преимущественно солнечно, хотя может похолодать на несколько градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал резкие перепады до конца недели с 18 по 24 августа. По его словам, колебания атмосферного давления вызовут шквалы ветра, а температура воздуха ночью местами упадет до +7.

Представительница "Укргидрометцентра" Наталья Голеня делилась прогнозом на месяц, согласно которому в последней декаде августа начнется постепенное похолодание.