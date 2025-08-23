Удар по американському заводу в Мукачеві: рятувальники два дні гасили пожежу (фото, відео)

Через дві доби після ракетного удару по американському заводу Flex, що виробляв побутову техніку, пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. Президент США Дональд Трамп знає про те, що ЗС РФ атакували підприємство в Мукачеві.

Related video

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції, щоб ті не загорілися повторно, повідомили в ДСНС України.

На даний момент на місці працюють 13 рятувальників і чотири одиниці техніки.

Пожежники понад дві доби боролися з вогнем Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Удар по заводу в Мукачеві: що відомо

Вночі 21 серпня ЗС РФ запустили по території України "Шахеди" і ракети різних типів, зокрема "Калібри", Х-101 і "Кинджали".

Завод Flex теж став об'єктом атаки.

"Одна з ракет вразила вразила великого американського виробника електроніки у нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних руйнувань і жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони або військових операцій", — написав у соцмережі глава МЗС України Андрій Сибіга.

Вогонь охопив площу в 7000 квадратних метрів, і для його ліквідації залучили майже сотню рятувальників і 20 одиниць техніки.

Під час гасіння пожежники відкачали всю воду з найближчої водойми, а також змушені були використовувати спецпоїзди "Укрзалізниці".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що удар російських окупантів по підприємству був цілеспрямованим.

Аналітики припускають, що це зробили, щоб завадити США та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес у нашій країні.

Голова Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер зазначив, що підприємство було однією з найбільших американських інвестицій в Україну. За його словами, на заводі в нічній зміні 21 серпня працювало 600 співробітників, коли в нього влучили дві російські ракети, і всі залишилися живі тільки завдяки суворим протоколам безпеки.

Коли журналісти під час брифінгу в Овальному кабінеті запитали у президента США Дональда Трампа, що він думає про удар ЗС РФ по заводу в Україні, той відповів, що говорив із Путіним:

"Я сказав йому, що я не задоволений цим, і я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни. Зовсім не задоволений. Подивимося, що буде далі. Думаю, протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як усе розвиватиметься. І мені краще бути дуже задоволеним".

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок 21 серпня опублікував допис зі співчуттями постраждалим від російської атаки на Мукачеве українцям, а за годину відредагував його, видаливши згадку про Росію.