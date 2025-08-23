Удар по американскому заводу в Мукачево: спасатели два дня тушили пожар (фото, видео)

Спустя двое суток после ракетного удара по американскому заводу Flex, производившему бытовую технику, пожарным удалось ликвидировать огонь. Президент США Дональд Трамп знает о том, что ВС РФ атаковали предприятие в Мукачево.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы те не загорелись повторно, сообщили в ГСЧС Украины.

На данный момент на месте работают 13 спасателей и четыре единицы техники.

Пожарные более двух суток боролись с огнем Фото: ГСЧС

Удар по заводу в Мукачево: что известно

Ночью 21 августа ВС РФ запустили по территории Украины "Шахеды" и ракеты различных типов, в том числе "Калибры", Х-101 и "Кинжалы".

Завод Flex тоже стал объектом атаки.

"Одна из ракет поразила поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным операциям", – написал в соцсети глава МИД Украины Андрей Сибига.

Огонь охватил площадь в 7000 квадратных метров, и для его ликвидации привлекли около сотни спасателей и 20 единиц техники.

В ходе тушения пожарные откачали всю воду из ближайшего водоема, а также вынуждены были использовать спецпоезда "Укрзализниыци".

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что удар российских оккупантов по предприятию был целенаправленным.

Аналитики предполагают, что это сделали, чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в нашей стране.

Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер отметил, что предприятие было одним из крупнейших американских инвестиций в Украину. По его словам, на заводе на ночной смене 21 августа работало 600 сотрудников, когда в него попали две российские ракеты, и все остались живы только благодаря строгим протоколам безопасности.

Когда журналисты во время брифинга в Овальном кабинете спросили у президента США Дональда Трампа, что он думает об ударе ВС РФ по заводу в Украине, тот ответил, что говорил с Путиным:

"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным".

Напомним, президент Венгрии Тамаш Шуйок 21 августа опубликовал сообщение с соболезнованиями пострадавшим от российской атаки на Мукачево украинцам, а через час отредактировал его, удалив упоминание о России.