Удар по американскому заводу в Мукачево: спасатели два дня тушили пожар (фото, видео)
Спустя двое суток после ракетного удара по американскому заводу Flex, производившему бытовую технику, пожарным удалось ликвидировать огонь. Президент США Дональд Трамп знает о том, что ВС РФ атаковали предприятие в Мукачево.
Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы те не загорелись повторно, сообщили в ГСЧС Украины.
На данный момент на месте работают 13 спасателей и четыре единицы техники.
Удар по заводу в Мукачево: что известно
Ночью 21 августа ВС РФ запустили по территории Украины "Шахеды" и ракеты различных типов, в том числе "Калибры", Х-101 и "Кинжалы".
Завод Flex тоже стал объектом атаки.
"Одна из ракет поразила поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным операциям", – написал в соцсети глава МИД Украины Андрей Сибига.
Огонь охватил площадь в 7000 квадратных метров, и для его ликвидации привлекли около сотни спасателей и 20 единиц техники.
В ходе тушения пожарные откачали всю воду из ближайшего водоема, а также вынуждены были использовать спецпоезда "Укрзализниыци".
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что удар российских оккупантов по предприятию был целенаправленным.
Аналитики предполагают, что это сделали, чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в нашей стране.
Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер отметил, что предприятие было одним из крупнейших американских инвестиций в Украину. По его словам, на заводе на ночной смене 21 августа работало 600 сотрудников, когда в него попали две российские ракеты, и все остались живы только благодаря строгим протоколам безопасности.
Когда журналисты во время брифинга в Овальном кабинете спросили у президента США Дональда Трампа, что он думает об ударе ВС РФ по заводу в Украине, тот ответил, что говорил с Путиным:
"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным".
Напомним, президент Венгрии Тамаш Шуйок 21 августа опубликовал сообщение с соболезнованиями пострадавшим от российской атаки на Мукачево украинцам, а через час отредактировал его, удалив упоминание о России.