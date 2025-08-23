"Армія, мова (російська), віра": Порошенко користується Windows на Mac (фото)

Пʼятий президент України Петро Порошенко опублікував фото, на якому видно, що він користується російськомовною операційною системою Windows, встановленій на ноутбуці Mac. У подібний курйоз також потрапив SMM-фахівець Офісу президента, який користується російськомовним інтерфейсом та має в закладках піратський сервіс HDRezka.

Порошенко виклав у соцмережі X (Twitter) допис, у якому розповів, що взяв участь у позачерговому неформальному саміті Європейської народної партії у форматі відеоконференції. Політик додав кілька кадрів, на яких зафіксовано цю онлайн-зустріч.

Користувачі мережі майже одразу помітили, що в застосунку Порошенка мовою інтерфейсу обрано російську. Зокрема, у меню пошуку російською зазначено слово "Поиск", а в інтерфейсі застосунку, де проходила відеоконференція, можна помітили кнопки "включить микрофон", "остановить видео" та "совместный доступ".

Ба більше, на ноутбуці наклеєний листочок, ймовірно, з паролем від якогось гаджета чи програми, на якому пише "1234".

Петро Порошенко Фото: X (Twitter)

Українці іронічно відреагували на такі кадри:

"З мовою зрозуміло, що по армії і вірі".

"Ладно російська, тут вінда на маці".

"Армія, Мова(російська), Віра!".

"Пароль 1234, зрозумів, дякую".

У Telegram-каналі "Капітан Луганський" помітили, що в Офісу президента також російськомовний інтерфейс, а в закладках піратський сервіс HDrezka. Наразі цього моменті на YouTube-каналі ОП немає.

Варто нагадати, що 9 листопада 2023 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення внесла 16 відеосервісів до переліку сервісів держави-агресора. Згодом доступ до цих відеосервісів на території України був заблокований, серед них була і HDRezka.

Уже у січні 2025 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла до переліку заборонених російських сервісів низку сайтів, серед них і HDRezka.

Офіс президента користується російськомовним інтерфейсом Фото: Telegram

