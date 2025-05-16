Активи понад 17 млрд: що вирішив суд у справі про поділ майна Марини та Петра Порошенків

16 травня Крижопільський районний суд ухвалив рішення про закриття провадження у справі за позовом Марини Порошенко до нардепа Петра Порошенка про поділ майна. Причина — відсутність предмета спору. Водночас адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржене.

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Про це пише "Суспільне".

Позов до суду Марина Порошенко подала 27 березня 2025 року. Згідно з декларацією лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, спільні активи подружжя становлять понад 17,1 мільярда гривень.

Справу розглядали у Тульчинському районі, за місцем реєстрації відповідача — Петра Порошенка. Засідання розпочалося о 10:00. У ньому взяли участь адвокати обох сторін: Ілля Новіков — представник Петра Порошенка, та Крістіна Мисенко — представниця Марини Порошенко.

Під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо санкцій.

"Зміст листа свідчить про можливі заперечення Мін'юсту, які формально такими не є, — сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков. — Я не заперечую проти долучення документа, однак прошу суд не розглядати його як офіційне заперечення".

Зі свого боку, адвокатка Марини Порошенко наполягала на праві її клієнтки на частину спільного майна.

"Марина Порошенко не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі. Саме тому ми подали позов про поділ", — сказала Крістіна Мисенко.

Ілля Новіков запропонував суду ухвалити рішення вже на підготовчому засіданні.

"Оскільки відповідач не заперечує вимог, суд може винести рішення без переходу до розгляду по суті", — сказав Новіков.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, а повний текст рішення з мотивувальною частиною буде виготовлено протягом п’яти днів. У повній ухвалі будуть наведені обставини справи, правова оцінка та аргументи суду. Після цього документ стане доступним сторонам і, за потреби, може бути оскаржений.

Ухвалою суд постановив:

"Закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору. Повторні звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаються. Зобов’язати Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області повернути Порошенко Марині Анатоліївні 15 640 гривень судового збору згідно з платіжною інструкцією №366-792 від 21 березня 2025 року".

Апеляційну скаргу на ухвалу суду може бути подано протягом 15 днів з дня її проголошення.

Петро Порошенко під санкціями: деталі

Зазначимо, Петро Порошенко в лютому 2025 року потрапив у санкційний список РНБО. Про це повідомило медіа "Forbes Україна", а потім в Офісі генпрокурора пояснили, чому прийнято таке рішення. Правоохоронці повідомили, що проти Порошенка, а також інших чотирьох осіб у новому санкційному списку, відкрили кримінальне провадження та підозрюють у державній зраді.

Після інформації про санкції Порошенко записав відеозвернення, у якому заявив про політичні переслідування та припустив, що влада начебто готується до виборів. Водночас з'явилась публікація журналіста-розслідувача Максима Савчука. Журналіст уважно прочитав документ, проголосований у РНБО, яким накладись санкції на Порошенка, а також на бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, екснардепа Віктора Медведчука. У документі вказано помилковий ідентифікаційний код глави партії "Європейська солідарність". Розслідувач припустив, що через цю помилку може бути недійсним рішення РНБО про блокування активів політика.

Нагадуємо, 13 квітня Петро Порошенко поділився спогадами, як він говорив з президентом США Дональдом Трампом і намагався йому пояснити, кому належить Крим.