Активы более 17 млрд: что решил суд по делу о разделе имущества Марины и Петра Порошенко

16 мая Крыжопольский районный суд принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к нардепу Петру Порошенко о разделе имущества. Причина — отсутствие предмета спора. В то же время адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что это решение может быть обжаловано.

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Об этом пишет "Суспільне".

Иск в суд Марина Порошенко подала 27 марта 2025 года. Согласно декларации лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, совместные активы супругов составляют более 17,1 миллиарда гривен.

Дело рассматривали в Тульчинском районе, по месту регистрации ответчика — Петра Порошенко. Заседание началось в 10:00. В нем приняли участие адвокаты обеих сторон: Илья Новиков — представитель Петра Порошенко, и Кристина Мысенко — представитель Марины Порошенко.

Во время заседания суд приобщил к делу сообщение от Министерства юстиции относительно санкций.

"Содержание письма свидетельствует о возможных возражениях Минюста, которые формально таковыми не являются, — сказал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, — Я не возражаю против приобщения документа, однако прошу суд не рассматривать его как официальное возражение".

Со своей стороны, адвокат Марины Порошенко настаивала на праве ее клиентки на часть общего имущества.

"Марина Порошенко не находится под санкциями и имеет полное право на свою долю имущества, приобретенного в браке. Именно поэтому мы подали иск о разделе", — сказала Кристина Мысенко.

Илья Новиков предложил суду принять решение уже на подготовительном заседании.

"Поскольку ответчик не отрицает требований, суд может вынести решение без перехода к рассмотрению по существу", — сказал Новиков.

Суд огласил резолютивную часть решения, а полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен в течение пяти дней. В полном постановлении будут приведены обстоятельства дела, правовая оценка и аргументы суда. После этого документ станет доступным сторонам и, при необходимости, может быть обжалован.

Постановлением суд постановил:

"Закрыть производство по делу за отсутствием предмета спора. Повторные обращения в суд по поводу спора между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются. Обязать Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Винницкой области вернуть Порошенко Марине Анатольевне 15 640 гривен судебного сбора согласно платежной инструкции №366-792 от 21 марта 2025 года".

Апелляционная жалоба на определение суда может быть подана в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Петр Порошенко под санкциями: детали

Отметим, Петр Порошенко в феврале 2025 года попал в санкционный список СНБО. Об этом сообщило медиа "Forbes Украина", а затем в Офисе генпрокурора объяснили, почему принято такое решение. Правоохранители сообщили, что против Порошенко, а также других четырех человек в новом санкционном списке, открыли уголовное производство и подозревают в государственной измене.

После информации о санкциях Порошенко записал видеообращение, в котором заявил о политических преследованиях и предположил, что власть якобы готовится к выборам. В то же время появилась публикация журналиста-расследователя Максима Савчука. Журналист внимательно прочитал документ, проголосованный в СНБО, которым накладываются санкции на Порошенко, а также на бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, экс-нардепа Виктора Медведчука. В документе указан ошибочный идентификационный код главы партии "Европейская солидарность". Расследователь предположил, что из-за этой ошибки может быть недействительным решение СНБО о блокировании активов политика.

Напоминаем, 13 апреля Петр Порошенко поделился воспоминаниями, как он говорил с президентом США Дональдом Трампом и пытался ему объяснить, кому принадлежит Крым.