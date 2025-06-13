Порошенко показав "трофей з-під Покровська": волонтери впізнали український БПЛА (фото)
5-й президент, нардеп і керівник партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що друзі привезли йому, "трофейний" дрон. Фото з наліпкою, яка видавала справжнє походження дрона, з публікації просто «зникло».
Парламентар Петро Порошенко розповів, що крило "вовкулаки" забрали з російських позицій під селищем Котлине на Покровському напрямку. Його друзі, як йдеться у публікації в X від 12 червня, власників "цієї нечисті" знищили.
Порошенко пояснив, що такими "бомберами" ЗС РФ атакують українських воїнів у Донецькій області. З його слів, БПЛА працює на бензині, долає відстані у 50—70 кілометрів і може нести вибухівку або навіть кумулятивний снаряд.
"Ми ж привезли нашій спецурі FPV, щоб поліпшити ефективність їхньої роботи. Ремонтну майстерню, бо техніка, яка працює на нулі або навіть трошки далі, потребує оперативного відновлення. Зарядні станції й ноутбуки для управління. А головне — побачилися з давніми друзями. Вони передали вам вітання зі Сходу", — додав колишній президент.
Публікацію прокоментував голова Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
"Це ж український БПЛА", — написав він.
Також у коментарях відмітився блогер і волонтер Сергій Стерненко.
"Ми такі купували, це не російські дрони", — коротко запевнив він.
Історія публікації свідчить, що вона була змінена, і єдина відмінність між версіями — одне фото, яке "зникло" з прикріплених. На знімку можна було побачити, що на "трофейному" дроні була наліпка з написами українською мовою.
На цей знімок звернули увагу й українці в коментарях.
Нагадаємо, 12 червня волонтер Сергій Стерненко повідомив, що Міноборони продовжує закуповувати БПЛА "Фенікс", хоча військові скаржились на низьку якість цих дронів. Воїни розповідали, що ця модель самовільно вибухала просто в руках операторів.
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