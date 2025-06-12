Майже диверсія: Міноборони знову закупило FPV-дрони "Фенікс", небезпечні для бійців, — волонтер (фото)

Міністерство оборони України сертифікувало та закуповує для Збройних сил України FPV-дрони "Фенікс", які можуть бути небезпечними для бійців. Пів року тому військові повідомили, що вказана модель безпілотника самовільно вибухала в руках операторів, убиваючи та ранячи. У 2025 році пристрій плавить акумулятори, розповів волонтер.

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Українські військові скаржились на низьку якість дронів "Фенікс", але ці пристрої й далі надходять в армію. При цьому Міноборони продовжує замовляти вказану модель БпЛА і ніяк не карає виробника, написав у Telegram-каналі волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко.

Допис з критикою FPV-дрона "Фенікс" з'явився вдень 12 червня. Стерненко написав, що нові пристрої, які надходять в ЗСУ у 2025 році, плавлять акумулятори. На фото, наданих військових, бачимо розплавлений корпус блоку живлення та 11 акумуляторів, почорнілих від високої температури.

Дрони для ЗСУ - як виглядає блок живлення FPV-дрона "Фенікс" Фото: Telegram / Стерненко Дрони для ЗСУ - як виглядають акумулятори FPV-дрона "Фенікс" Фото: Telegram / Стерненко

Згідно з даними волонтера, у 2024 році зафіксували низку самовільних спрацювань плат ініціації вказаного безпілотника. Пристрій вибухав і через нього загинули або отримали важкі поранення українські військові, ідеться у дописі. Зі слів Стерненка, до нештатної детонації додалась проблема з акумуляторами, а Міноборони й далі замовляє ці дрони та не карає виробника.

"Скількох ще наших військових це лайно має вбити, щоб держава припинила купувати "Фенікси" та притягла виробника до кримінальної відповідальності? Бо це явна недбалість на межі із диверсією", — написав Стерненко.

Дрони для ЗСУ - Стерненко про FPV-дрони "Фенікс" 12 червня 2025 року Фото: Скриншот

Дрони для ЗСУ — деталі

Волонтер нагадав про інший допис, який з'явився у вересні 2024 році. Допис пояснював, що не так з "Феніксами". З'ясувалось, що дрони мають проблеми модулем цифрового звʼязку та платами ініціації. Через самовільне спрацювання плати кілька бійців отримали поранення, а один — загинув, наголосив Стерненко. Він порадив військовим "не використовувати цей виріб із платами від виробника" та заявив, що виробник начебто завищив ціну на 250%, але "забив на безпеку людей".

Дрони для ЗСУ - Стерненко про FPV-дрони "Фенікс" 16 вересня 2024 року Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про небезпечні дрони для ЗСУ та інші недопрацювання Міноборони, на які звернув увагу Стерненко. Волонтер опублікував допис у травні 2025 року. Вказується, що відомство видало багато заборон: на зенітні дрони без сертифіката, на збиття розвідувальних дронів РФ, на навчальні польоти тощо. При цьому знов згадуються "Фенікси", які "вбивають операторів".

10 травня Стерненко написав у Telegram про ще одну проблему з дронами ЗСУ. З його слів, російські дрони-камікадзе "Шахед" почали літати вище і тому до не них дістають кулемети мобільних вогневих груп. Військові могли б збивати безпілотники ЗС РФ за допомогою зенітних дронів, але з цим не все гаразд, ідеться у дописі. Волонтер заявив, що бійців протиповітряної оборони досі не навчили працювати з зенітними БпЛА, які здатні знешкодити висотні "Шахеди".

Нагадуємо, українські військові повідомили про перехоплення російського БпЛА "Куб-2", який несе 10 кг вибухівки.