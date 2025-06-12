Почти диверсия: Минобороны снова закупило FPV-дроны "Феникс", опасные для бойцов, — волонтер (фото)

Министерство обороны Украины сертифицировало и закупает для Вооруженных сил Украины FPV-дроны "Феникс", которые могут быть опасными для бойцов. Полгода назад военные сообщили, что указанная модель беспилотника самовольно взрывалась в руках операторов, убивая и раня. В 2025 году устройство плавит аккумуляторы, рассказал волонтер.

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Украинские военные жаловались на низкое качество дронов "Феникс", но эти устройства и дальше поступают в армию. При этом Минобороны продолжает заказывать указанную модель БпЛА и никак не наказывает производителя, написал в Telegram-канале волонтер и общественный активист Сергей Стерненко.

Сообщение с критикой FPV-дрона "Феникс" появилось днем 12 июня. Стерненко написал, что новые устройства, которые поступают в ВСУ в 2025 году, плавят аккумуляторы. На фото, предоставленных военными, видим расплавленный корпус блока питания и 11 аккумуляторов, почерневших от высокой температуры.

Дроны для ВСУ — как выглядит блок питания FPV-дрона "Феникс" Фото: Telegram / Стерненко Дроны для ВСУ — как выглядят аккумуляторы FPV-дрона "Феникс" Фото: Telegram / Стерненко

Согласно данным волонтера, в 2024 году зафиксировали ряд самовольных срабатываний плат инициации указанного беспилотника. Устройство взрывалось и из-за него погибли или получили тяжелые ранения украинские военные, говорится в заметке. По словам Стерненко, к нештатной детонации добавилась проблема с аккумуляторами, а Минобороны и дальше заказывает эти дроны и не наказывает производителя.

"Скольких еще наших военных это дерьмо должно убить, чтобы государство прекратило покупать "Фениксы" и привлекло производителя к уголовной ответственности? Потому что это явная халатность на грани с диверсией", — написал Стерненко.

Дроны для ВСУ — Стерненко о FPV-дронах "Феникс" 12 июня 2025 года Фото: Скриншот

Дроны для ВСУ — детали

Волонтер напомнил о другом сообщении, которое появилось в сентябре 2024 года. Сообщение объясняло, что не так с "Фениксами". Выяснилось, что дроны имеют проблемы с модулем цифровой связи и платами инициации. Из-за самовольного срабатывания платы несколько бойцов получили ранения, а один — погиб, подчеркнул Стерненко. Он посоветовал военным "не использовать это изделие с платами от производителя" и заявил, что производитель якобы завысил цену на 250%, но "забил на безопасность людей".

Дроны для ВСУ — Стерненко о FPV-дронах "Феникс" 16 сентября 2024 года Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал об опасных дронах для ВСУ и других недоработках Минобороны, на которые обратил внимание Стерненко. Волонтер опубликовал сообщение в мае 2025 года. Указывается, что ведомство выдало много запретов: на зенитные дроны без сертификата, на сбивание разведывательных дронов РФ, на учебные полеты и тому подобное. При этом вновь упоминаются "Фениксы", которые "убивают операторов".

10 мая Стерненко написал в Telegram о еще одной проблеме с дронами ВСУ. По его словам, российские дроны-камикадзе "Шахед" начали летать выше и поэтому до них не достают пулеметы мобильных огневых групп. Военные могли бы сбивать беспилотники ВС РФ с помощью зенитных дронов, но с этим не все в порядке, говорится в заметке. Волонтер заявил, что бойцов противовоздушной обороны до сих пор не научили работать с зенитными БпЛА, которые способны обезвредить высотные "Шахеды".

Напоминаем, украинские военные сообщили о перехвате российского БпЛА "Куб-2", который несет 10 кг взрывчатки.