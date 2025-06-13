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Порошенко показал "трофей из-под Покровска": волонтеры узнали украинский БПЛА (фото)

Петр Порошенко показал якобы трофей с Покровского направления
Фото: Петр Порошенко / X | Петр Порошенко сообщил, что "трофей" ему передали друзья, чьи лица нельзя показывать

5-й президент, нардеп и руководитель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что друзья привезли ему, "трофейный" дрон. Фото с наклейкой, которая выдавала настоящее происхождение дрона, из публикации просто "исчезло".

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Парламентарий Петр Порошенко рассказал, что крыло "вурдалака" забрали с российских позиций под поселком Котлино на Покровском направлении. Его друзья, как говорится в публикации в X от 12 июня, владельцев "этой нечисти" уничтожили.

Трофей Петра Порошенко с Покровского направления Fullscreen
Дрон, который якобы является "трофеем" из-под Покровска
Фото: Петр Порошенко / X
Петр Порошенко получил трофей с Покровского направления от секретных друзей Fullscreen
Фото друзей Петра Порошенко, чьи лица нельзя показывать, и "трофея"
Фото: Петр Порошенко / X

Порошенко объяснил, что такими "бомберами" ВС РФ атакуют украинских воинов в Донецкой области. По его словам, БПЛА работает на бензине, преодолевает расстояния в 50-70 километров и может нести взрывчатку или даже кумулятивный снаряд.

"Мы же привезли нашей спецуре FPV, чтобы улучшить эффективность их работы. Ремонтную мастерскую, потому что техника, которая работает на нуле или даже немножко дальше, требует оперативного восстановления. Зарядные станции и ноутбуки для управления. А главное — увиделись с давними друзьями. Они передали вам привет с Востока", — добавил бывший президент.

Пост Петра Порошенко о трофее с Покровского направления Fullscreen
Публикация Петра Порошенко от 12 июня
Фото: Скриншот

Публикацию прокомментировал глава Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Это же украинский БПЛА", — написал он.

Также в комментариях отметился блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Мы такие покупали, это не российские дроны", — коротко заверил он.

Комментарии волонтеров о якобы трофее с Покровского направления Fullscreen
Комментарии украинских волонтеров
Фото: Скриншот

История публикации свидетельствует, что она была изменена, и единственное отличие между версиями — одно фото, которое "исчезло" из прикрепленных. На снимке можно было увидеть, что на "трофейном" дроне была наклейка с надписями на украинском языке.

Пост Петра Порошенко о трофее с Покровского направления был изменен Fullscreen
Версия публикации до внесенных изменений
Фото: Скриншот
Из поста Петра Порошенко о трофее с Покровского направления исчезло одно фото Fullscreen
Фото, которое "исчезло" из публикации
Фото: Скриншот

На этот снимок обратили внимание и украинцы в комментариях.

В комментариях под постом Петра Порошенко обратили внимание на пропавшее фото Fullscreen
Комментарии по "пропавшему" фото
Фото: Скриншот
В комментариях под постом Петра Порошенко обратили внимание на исчезновение одного фото Fullscreen
Комментарии по "пропавшему" фото
Фото: Скриншот

Напомним, 12 июня волонтер Сергей Стерненко сообщил, что Минобороны продолжает закупать БПЛА "Феникс", хотя военные жаловались на низкое качество этих дронов. Воины рассказывали, что эта модель самовольно взрывалась прямо в руках операторов.

26 мая команда Bihus обнародовала расследование в отношении застройщиков, которые используют помощь ВСУ для пиара. В центре внимания были трое предпринимателей, причастных к возведению кварталов с высотками в центре Киева.