Порошенко показал "трофей из-под Покровска": волонтеры узнали украинский БПЛА (фото)

5-й президент, нардеп и руководитель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что друзья привезли ему, "трофейный" дрон. Фото с наклейкой, которая выдавала настоящее происхождение дрона, из публикации просто "исчезло".

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Парламентарий Петр Порошенко рассказал, что крыло "вурдалака" забрали с российских позиций под поселком Котлино на Покровском направлении. Его друзья, как говорится в публикации в X от 12 июня, владельцев "этой нечисти" уничтожили.

Дрон, который якобы является "трофеем" из-под Покровска Фото: Петр Порошенко / X Фото друзей Петра Порошенко, чьи лица нельзя показывать, и "трофея" Фото: Петр Порошенко / X

Порошенко объяснил, что такими "бомберами" ВС РФ атакуют украинских воинов в Донецкой области. По его словам, БПЛА работает на бензине, преодолевает расстояния в 50-70 километров и может нести взрывчатку или даже кумулятивный снаряд.

"Мы же привезли нашей спецуре FPV, чтобы улучшить эффективность их работы. Ремонтную мастерскую, потому что техника, которая работает на нуле или даже немножко дальше, требует оперативного восстановления. Зарядные станции и ноутбуки для управления. А главное — увиделись с давними друзьями. Они передали вам привет с Востока", — добавил бывший президент.

Публикация Петра Порошенко от 12 июня Фото: Скриншот

Публикацию прокомментировал глава Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Это же украинский БПЛА", — написал он.

Также в комментариях отметился блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Мы такие покупали, это не российские дроны", — коротко заверил он.

Комментарии украинских волонтеров Фото: Скриншот

История публикации свидетельствует, что она была изменена, и единственное отличие между версиями — одно фото, которое "исчезло" из прикрепленных. На снимке можно было увидеть, что на "трофейном" дроне была наклейка с надписями на украинском языке.

Версия публикации до внесенных изменений Фото: Скриншот Фото, которое "исчезло" из публикации Фото: Скриншот

На этот снимок обратили внимание и украинцы в комментариях.

Комментарии по "пропавшему" фото Фото: Скриншот Комментарии по "пропавшему" фото Фото: Скриншот

Напомним, 12 июня волонтер Сергей Стерненко сообщил, что Минобороны продолжает закупать БПЛА "Феникс", хотя военные жаловались на низкое качество этих дронов. Воины рассказывали, что эта модель самовольно взрывалась прямо в руках операторов.

26 мая команда Bihus обнародовала расследование в отношении застройщиков, которые используют помощь ВСУ для пиара. В центре внимания были трое предпринимателей, причастных к возведению кварталов с высотками в центре Киева.