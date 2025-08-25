Фермери вирощували збіжжя на радіаційно забруднених полях: врожай продавали по всій Україні

В Житомирській області вирощували зернові культури на землях, забруднених радіацією після Чорнобильської катастрофи, та потім продавали збіжжя без проведення обов'язкового дозиметричного контролю. Фермерам незаконно передав радіаційно небезпечні землі селищний голова.

Про викриття організованої злочинної групи розповів департамент комунікації Національної поліції України 25 серпня. За даними поліції, сума завданих державі збитків сягнула 6,6 мільйона гривень.

Слідство встановило, що у 2021 році селищний голова незаконно передав фермерським господарствам 3 000 гектарів радіаційно небезпечної землі, що належала державі.

За висновками судових експертиз, зазначені земельні ділянки зазнали радіоактивного забруднення під час Чорнобильської катастрофи 1986 року та належать до зони обов'язкового відселення.

Фермери використовували незаконно отримані поля для вирощування пшениці, соняшника, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. В поліції повідомляють, що вирощені на забрудненій радіацією землі зернові культури продавали по всій території держави без дозиметричного контролю.

За даними слідства, посадовець укладав попередні договори оренди землі з одночасним підписанням актів приймання – передачі, щоб приховати свою незаконну діяльність і надати їй вигляду легальних дій.

Підозри отримали селищний голова об'єднаної територіальної громади Житомирської області, землевпорядник селищної ради, три директори фермерських господарств і колишній депутат селищної ради. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, заволодіння державним майном з подальшою його легалізацією, самовільне зайняття земельних ділянок і порушення вимог режиму радіаційної безпеки.

Поліція затримала на Житомирщині посадовців і фермерів, що порушили норми радіаційної безпеки Фото: Національна поліція

