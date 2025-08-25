Фермеры выращивали зерно на радиационно загрязненных полях: урожай продавали по всей Украине

В Житомирской области выращивали зерновые культуры на землях, загрязненных радиацией после Чернобыльской катастрофы, и потом продавали зерно без проведения обязательного дозиметрического контроля. Фермерам незаконно передал радиационно опасные земли поселковый голова.

О разоблачении организованной преступной группы рассказал департамент коммуникации Национальной полиции Украины 25 августа. По данным полиции, сумма нанесенного государству ущерба достигла 6,6 миллиона гривен.

Следствие установило, что в 2021 году поселковый голова незаконно передал фермерским хозяйствам 3 000 гектаров радиационно опасной земли, принадлежавшей государству.

По заключению судебных экспертиз, указанные земельные участки подверглись радиоактивному загрязнению во время Чернобыльской катастрофы 1986 года и относятся к зоне обязательного отселения.

Фермеры использовали незаконно полученные поля для выращивания пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гречихи, сахарной свеклы и рапса. В полиции сообщают, что выращенные на загрязненной радиацией земле зерновые культуры продавали по всей территории государства без дозиметрического контроля.

По данным следствия, чиновник заключал предварительные договоры аренды земли с одновременным подписанием актов приема — передачи, чтобы скрыть свою незаконную деятельность и придать ей вид легальных действий.

Подозрения получили поселковый голова объединенной территориальной общины Житомирской области, землеустроитель поселкового совета, три директора фермерских хозяйств и бывший депутат поселкового совета. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, завладение государственным имуществом с последующей его легализацией, самовольное занятие земельных участков и нарушение требований режима радиационной безопасности.

Полиция задержала на Житомирщине чиновников и фермеров, нарушивших нормы радиационной безопасности Фото: Национальная полиция

