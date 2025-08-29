Анкети із запитаннями про Бандеру на кордоні Польщі: пропагандисти розганяють черговий фейк

Російські пропагандистські Telegram-канали почали публікувати інформацію про те, що нібито на українсько-польському кордоні в'їжджають до країни ЄС українці, які мають заповнити форму з вимогою визнати Степана Бандеру терористом і прийняти відповідальність за Волинську трагедію.

Фото оприлюдненої форми, як і інформація про неї, не відповідає дійсності, заявили в Центрі протидії дезінформації.

У реальності офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — це польський універсальний електронний ідентифікаційний номер для фізичних осіб, який використовується для обліку населення і містить біографічні дані, рік, місяць, день народження і стать людини. Він є аналогом українського ідентифікаційного коду платника податків і необхідний для здійснення більшості юридичних і соціальних дій у Польщі, включно з працевлаштуванням, отриманням медичної допомоги, відкриттям банківського рахунку, оформленням документів і податків.

Так виглядає анкета, згенерована російською пропагандою Фото: ЦПД

Жодних запитань про політичні погляди в анкеті на його отримання немає. Ці анкети доступні на урядовому сайті Польщі і містять, як ішлося вище, персональні дані, дату приїзду, громадянство, адресу проживання та контактну інформацію.

Так виглядає реальна анкета для отримання номера PESEL Фото: ЦПД

Водночас, наголосили в Центрі, ані польські прикордонники, ані урядові організації не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.

"Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство та солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення РФ", — заявили в ЦПД.

Раніше російська пропаганда розганяла інформацію про те, що на польському кордоні українців піддають принизливому огляду аж до роздягання до спідньої білизни.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький ветував закон, за яким безробітні українці отримували щомісячні виплати. Він дав уряду два тижні для його доопрацювання.

Глава Польщі також запропонував прирівняти символи ОУН-УПА до нацистських.