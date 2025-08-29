Анкеты с вопросами о Бандере на границе Польши: пропагандисты разгоняют очередной фейк

Российские пропагандистские Telegram-каналы начали публиковать информацию о том, что якобы на украинско-польской границы въезжающим в страну ЕС украинцам необходимо заполнить форму з требованием признать Степана Бандеру терористом и принять ответственность за Волынскую трагедию.

Фото обнародованной формы, как и информация о ней не соответствует действительности, заявили в Центре противодействия дезинформации.

В реальности официальные анкеты для получения номера PESEL не содержат никаких политизированных вопросов.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — это польский универсальный электронный идентификационный номер для физических лиц, используемый для учета населения и включающий биографические данные, год, месяц, день рождения и пол человека. Он является аналогом украинского идентификационного кода налогоплательщика и необходим для совершения большинства юридических и социальных действий в Польше, включая трудоустройство, получение медицинской помощи, открытие банковского счета, оформление документов и налогов.

Так выглядит анкета, сгенерированная российской пропагандой Фото: ЦПД

Никаких вопросов о политических взглядах в анкете на его получение нет. Эти анкеты доступны на правительственном сайте Польши и содержат, как говорилось выше, персональные данные, дту приезда, гражданство, адрес проживания и контактную информацию.

Так выглядит реальная анкета для получения номера PESEL Фото: ЦПД

При этом, подчеркнули в Центре, ни польские пограничники, ни правительственные организации не выдвигают никаких политических условий для украинцев, которые получают временную защиту.

"Цель дезинформации – посеять недоверие между украинцами и поляками, разрушить партнерство и солидарность, которые усилились с началом полномасштабного вторжения РФ", – хаявили в ЦПД.

Ранее российская пропаганда разгоняла информацию о том, что на польской границе украинцев подвергают унизительному досмотру вплоть до раздевания до нижнего белья.

Напомним, польский президент Кароль Навроцкий ветировал закон, по которому неработающие украинцы получали ежемесячные выплаты. Он дал правительству две недели для его дорабтки.

Глава Польши также предложил приравнять символы ОУН-УПА к нацистским.