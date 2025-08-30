Собака, яка втратила господаря під час обстрілу 28 серпня, знайшла новий дім

Собака Джессі два дні перебувала на руїнах у Києві, де під час обстрілу загинув її господар. Відео обійшло світові ЗМІ та соцмережі. Але нині її забрали до себе рятувальники.

"28 серпня Джессі втратила свою Людину під час цинічної російської атаки на Київ. Два дні вона шукала його серед руїн… Але більше він ніколи не повернеться. Цю історію пережили серцем тисячі українців. І ми не могли залишити Джессі саму. Тож інформуємо: тепер у Джессі є нова велика родина — родина надзвичайників!" – повідомили у ДСНС України.

Собаку Джессі забрали до себе рятувальники

Рятувальники розповіли, що Джессі житиме за містом, на природі, у любові та дружбі.

"Принципово важливо: жодних ланцюгів — лише життя на свободі поруч із людьми, як вона і звикла", - повідомили надзвичайники.

Попереду у собаки обстеження стану здоров'я та адаптація, тож поки що вона житиме у вольєрі — у безпеці та спокої. А потім вони пообіцяли ділитись фото та відео Джессі.

Знайти новий дім собаці, що втратила господаря під час російського обстрілу, допомагали волонтери, також її багато людей пропонували забрати її до себе.

Нагадаємо, Джессі жила на стоянці у Дарницькому районі, де працював і де загинув її господар.

Власник Джессі був одним із 23 загиблих під час обстрілу росіян 28 серпня. Руйнування та пожежі були зафіксовані більш ніж у 30 локаціях, пошкоджено житлові будинки, авто, торговий центр.

Також росіяни поцілили по дипломатичних установах. Зокрема були зруйновані офіс Британської ради в Україні та представництво ЄС у Києві.