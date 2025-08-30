Собака, потерявшая хозяина во время обстрела 28 августа, нашла новый дом

Собака Джесси два дня находилась на руинах в Киеве, где во время обстрела погиб ее хозяин. Видео обошло мировые СМИ и соцсети. Но сейчас ее забрали к себе спасатели.

Related video

"28 августа Джесси потеряла своего Человека во время циничной российской атаки на Киев. Два дня она искала его среди руин... Но больше он никогда не вернется. Эту историю пережили сердцем тысячи украинцев. И мы не могли оставить Джесси одну. Поэтому информируем: теперь у Джесси есть новая большая семья — семья чрезвычайников!" — сообщили в ГСЧС Украины.

Собаку Джесси забрали к себе спасатели

Спасатели рассказали, что Джесси будет жить за городом, на природе, в любви и дружбе.

"Принципиально важно: никаких цепей — только жизнь на свободе рядом с людьми, как она и привыкла", — сообщили чрезвычайники.

Впереди у собаки обследование состояния здоровья и адаптация, поэтому пока она будет жить в вольере — в безопасности и покое. А потом они пообещали делиться фото и видео Джесси.

Найти новый дом собаке, потерявшей хозяина во время российского обстрела, помогали волонтеры, также ее многие люди предлагали забрать ее к себе.

Напомним, Джесси жила на стоянке в Дарницком районе, где работал и где погиб ее хозяин.

Владелец Джесси был одним из 23 погибших во время обстрела россиян 28 августа. Разрушения и пожары были зафиксированы более чем в 30 локациях, повреждены жилые дома, авто, торговый центр.

Также россияне попали по дипломатическим учреждениям. В частности были разрушены офис Британского совета в Украине и представительство ЕС в Киеве.