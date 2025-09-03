У Волинській області знайшли застреленим прикордонника: що про нього відомо

На прикордонній заставі у селі Рівне Волинської області 2 вересня знайшли застреленим військовослужбовця-прикордонника. За інформацією ЗМІ, загиблий — 36-річний головний сержант.

Про те, що на Волині знайшли застреленим прикордонника, повідомила 3 вересня Волинська регіональна телерадіокомпанія "Аверс" з посиланням на неназвані власні джерела. Журналісти hromadske отримали підтвердження від Державної прикордонної служби України.

За даними телерадіокомпанії, 36-річний застрелений чоловік був помічником начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Його тіло виявили неподалік українсько-польського кордону — штаб-сержант повідомив про це на лінію 102. За словами журналістів, наразі розглядається версія, що прикордонник наклав на себе руки — нібито він здійснив постріл собі у скроню та помер на місці.

За словами журналістів hromadske, в ДПСУ підтвердили, що військового без ознак життя було знайдено в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону. Поряд із ним виявили штатну зброю.

У відомстві розповіли журналістам, що на місце події прибули медики та поліція. Наразі триває слідство, а також власне службове розслідування розпочав Волинський прикордонний загін.

Правоохоронці на момент публікації новини не коментували інцидент.

Нагадаємо, 2 вересня видання "Думская" з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляло, що на кордоні Одеської області та Молдови застрелили чоловіка.

В Державному бюро розслідувань 3 вересня розповіли, що на кордоні з Молдовою застрелили втікача. За інформацією відомства, 1 вересня приблизно о 18:00 на українсько-молдовському кордоні 23-річного чоловіка з Харкова застрелили при спробі незаконного перетину кордону.