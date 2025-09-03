В Волынской области нашли застреленным пограничника: что о нем известно

На пограничной заставе в селе Ровно Волынской области 2 сентября нашли застреленным военнослужащего-пограничника. По информации СМИ, погибший — 36-летний главный сержант.

О том, что на Волыни нашли застреленным пограничника, сообщила 3 сентября Волынская региональная телерадиокомпания "Аверс" со ссылкой на неназванные собственные источники. Журналисты hromadske получили подтверждение от Государственной пограничной службы Украины.

По данным телерадиокомпании, 36-летний застреленный мужчина был помощником начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда. Его тело обнаружили недалеко от украинско-польской границы — штаб-сержант сообщил об этом на линию 102. По словам журналистов, сейчас рассматривается версия, что пограничник покончил с собой — якобы он произвел выстрел себе в висок и скончался на месте.

По словам журналистов hromadske, в ГПСУ подтвердили, что военный без признаков жизни был найден в одном из подразделений Волынского пограничного отряда. Рядом с ним обнаружили штатное оружие.

В ведомстве рассказали журналистам, что на место происшествия прибыли медики и полиция. Сейчас идет следствие, а также собственное служебное расследование начал Волынский пограничный отряд.

Правоохранители на момент публикации новости не комментировали инцидент.

Напомним, 2 сентября издание "Думская" со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что на границе Одесской области и Молдовы застрелили мужчину.

В Государственном бюро расследований 3 сентября рассказали, что на границе с Молдовой застрелили беглеца. По информации ведомства, 1 сентября около 18:00 на украинско-молдавской границе 23-летнего мужчину из Харькова застрелили при попытке незаконного пересечения границы.