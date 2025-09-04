Метровий паразит через суші: у Львові вперше діагностували дифілоботріоз у дитини

У Львові медики зафіксували перший випадок рідкісного паразитарного захворювання — дифілоботріозу. Його виявили у 10-річної дитини, в організмі якої під час обстеження знайшли гельмінта завдовжки майже один метр.

За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, випадок зафіксували у серпні. Родина дитини кілька років проживає в Португалії, а під час приїздів в Україну тимчасово мешкає у готелях. Протягом понад пів року школяр скаржився на слабкість, спастичні болі в животі, втрату апетиту та періодичні розлади травлення.

У липні батьки помітили у випорожненнях дитини гельмінта і звернулися по допомогу до лікаря-інфекціоніста. Після цього дитину направили до паразитологічної лабораторії, де підтвердили діагноз — дифілоботріоз.

За висновком спеціалістів, ймовірним джерелом зараження стало вживання сирої чи недостатньо термічно обробленої риби. Мати дитини розповіла, що він часто їв суші. Хворому призначили лікування та провели роз’яснювальну бесіду щодо профілактики.

Основні симптоми та перебіг дифілоботріозу

Фахівці пояснюють, що дифілоботріоз має широкий спектр симптомів, які з часом можуть наростати. Серед основних проявів:

нудота, у деяких випадках блювання;

біль у животі, який не пов’язаний із прийманням їжі;

зниження апетиту;

розлади випорожнень;

поява кропив’янки;

іноді можливі судоми;

при розвитку анемії — слабкість, сонливість, запаморочення;

неприємні відчуття на язику після вживання ліків або кислої та солоної їжі;

у тяжких випадках анемії — жовтуватий відтінок шкіри, набряки на ногах, підвищена температура до 38–39°С, одутле обличчя;

у деяких пацієнтів може збільшуватися печінка та селезінка.

У Центрі зазначають, що інкубаційний період захворювання триває від 20 до 60 днів. За цей час паразит досягає зрілості та прикріплюється до стінок кишківника, після чого починають проявлятися перші симптоми.

