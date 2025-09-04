Метровый паразит из-за суши: во Львове впервые диагностировали дифилоботриоз у ребенка

Во Львове медики зафиксировали первый случай редкого паразитарного заболевания — дифилоботриоза. Его обнаружили у 10-летнего ребенка, в организме которого при обследовании нашли гельминта длиной около одного метра.

По данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, случай зафиксировали в августе. Семья ребенка несколько лет проживает в Португалии, а во время приездов в Украину временно проживает в гостиницах. В течение более полугода школьник жаловался на слабость, спастические боли в животе, потерю аппетита и периодические расстройства пищеварения.

В июле родители заметили в испражнениях ребенка гельминта и обратились за помощью к врачу-инфекционисту. После этого ребенка направили в паразитологическую лабораторию, где подтвердили диагноз — дифилоботриоз.

По заключению специалистов, вероятным источником заражения стало употребление сырой или недостаточно термически обработанной рыбы. Мать ребенка рассказала, что он часто ел суши. Больному назначили лечение и провели разъяснительную беседу по профилактике.

Основные симптомы и течение дифилоботриоза

Специалисты объясняют, что дифилоботриоз имеет широкий спектр симптомов, которые со временем могут нарастать. Среди основных проявлений:

тошнота, в некоторых случаях рвота;

боль в животе, которая не связана с приемом пищи;

снижение аппетита;

расстройства стула;

появление крапивницы;

иногда возможны судороги;

при развитии анемии — слабость, сонливость, головокружение;

неприятные ощущения на языке после употребления лекарств или кислой и соленой пищи;

в тяжелых случаях анемии — желтоватый оттенок кожи, отеки на ногах, повышенная температура до 38-39°С, одутловатое лицо;

у некоторых пациентов может увеличиваться печень и селезенка.

В Центре отмечают, что инкубационный период заболевания длится от 20 до 60 дней. За это время паразит достигает зрелости и прикрепляется к стенкам кишечника, после чего начинают проявляться первые симптомы.

