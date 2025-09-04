"Підкидують шланг у бочку": через дефіцит води в Донецьку орудують мародери на водовозах (відео)

Дефіцит води в Донецьку спричинив появу мародерів, які спустошують призначені для населення бочки водовозами. Місцеві волонтери скаржаться, що на резервуари доводиться вішати замки.

Місцевий Telegram-канал "Типичный Донецк" 3 вересня опублікував відео, в якому містяни скаржаться на мародерство. За словами адмінів пабліка, волонтер повідомив їм, що на вулицю Овнатаняна, 16 приїжджають водовози та викачують з бочок воду, призначену для людей.

Волонтер, який поставив для місцевих жителів дві бочки, на ролику показує замки на кришках і розповідає, що їх довелося повісити через скарги людей на водовози, які крадуть воду.

"Підкидують шланг у бочку і просто висмоктують її собі. З однієї та з іншої бочки. Довелось придумати таку схему. Розумію, що вона не дуже надійна, але це хоч якась міра захисту від цих воєнних мародерів", — пояснює чоловік на ролику.

Загалом дві бочки вміщують 10 тонн води. Спочатку вона була одна, та 30 серпня волонтер розповідав, що люди розбирають 5 тонн води за день, тому було ухвалено рішення поставити другий резервуар.

Волонтер на відео попереджає водіїв водовозів, що місцевих жителів попросили наступного разу сфотографувати чи зафільмувати крадіжку, щоб "було вжито якихось заходів".

"Це вода для людей. Ми спеціально витрачаємо свій особистий час, щоб у людей була можливість наповнюватися не з джерела, а саме з бочок", — сказав волонтер.

Депутат окупаційної народної ради так званої "ДНР" Валерій Скороходов при цьому заявив, що людей, які скаржаться на відсутність води в Донецьку, має перевірити слідчий комітет, бо вони начебто "спеціально розхитують ситуацію", а у проблемах з водопостачанням "винна війна".

Дефіцит води в Донецьку: що відомо

Фокус 4 серпня з посиланням на місцеві Telegram-канали писав, що жителі Донецька набирають дощову воду через проблеми з водопостачанням у місті. Містяни поскаржилися, що окупанти в умовах дефіциту води вирішили обмежити на неї ціну: через це точки продажу почали закриватися і проблема ще більше погіршилася. Соцмережі публікували фото черг за водою та оголошень про її відсутність. Колабораціоніст Денис Пушилін при цьому заявляв, що обговорюється проведення другого водоводу з річки Дон.

20 серпня місцеві пабліки писали, що обурені жителі Донецька, які залишилися без води, були готові оголосити бунт. Люди розповідали, що в Куйбишевському районі свіжа вода з'являється раз на 5-7 днів. Колишній президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко пояснював, що проблеми з водопостачанням в Донецьку посилилися після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, коли був пошкоджений канал Сіверський Донець-Донбас. Воду брали з резервних водосховищ, спустошилися, а особливо ситуація загострилася влітку 2025 року через посуху.