"Подбрасывают шланг в бочку": из-за дефицита воды в Донецке орудуют мародеры на водовозах (видео)

Дефицит воды в Донецке вызвал появление мародеров, которые опустошают предназначенные для населения бочки водовозами. Местные волонтеры жалуются, что на резервуары приходится вешать замки.

Местный Telegram-канал "Типичный Донецк" 3 сентября опубликовал видео, в котором горожане жалуются на мародерство. По словам админов паблика, волонтер сообщил им, что на улицу Овнатаняна, 16 приезжают водовозы и выкачивают из бочек воду, предназначенную для людей.

Волонтер, который поставил для местных жителей две бочки, на ролике показывает замки на крышках и рассказывает, что их пришлось повесить из-за жалоб людей на водовозы, которые воруют воду.

"Подбрасывают шланг в бочку и просто высасывают ее себе. Из одной и из другой бочки. Пришлось придумать такую схему. Понимаю, что она не очень надежная, но это хоть какая-то мера защиты от этих военных мародеров", — объясняет мужчина на ролике.

Всего две бочки вмещают 10 тонн воды. Сначала она была одна, но 30 августа волонтер рассказывал, что люди разбирают 5 тонн воды за день, поэтому было принято решение поставить второй резервуар.

Волонтер на видео предупреждает водителей водовозов, что местных жителей попросили в следующий раз сфотографировать или заснять кражу, чтобы "были приняты какие-то меры".

"Это вода для людей. Мы специально тратим свое личное время, чтобы у людей была возможность наполняться не из источника, а именно из бочек", — сказал волонтер.

Депутат оккупационного народного совета так называемой "ДНР" Валерий Скороходов при этом заявил, что людей, которые жалуются на отсутствие воды в Донецке, должен проверить следственный комитет, потому что они якобы "специально расшатывают ситуацию", а в проблемах с водоснабжением "виновата война".

Дефицит воды в Донецке: что известно

Фокус 4 августа со ссылкой на местные Telegram-каналы писал, что жители Донецка набирают дождевую воду из-за проблем с водоснабжением в городе. Горожане пожаловались, что оккупанты в условиях дефицита воды решили ограничить на нее цену: из-за этого точки продажи начали закрываться и проблема еще больше усугубилась. Соцсети публиковали фото очередей за водой и объявлений о ее отсутствии. Коллаборационист Денис Пушилин при этом заявлял, что обсуждается проведение второго водовода из реки Дон.

20 августа местные паблики писали, что возмущенные жители Донецка, которые остались без воды, были готовы объявить бунт. Люди рассказывали, что в Куйбышевском районе свежая вода появляется раз в 5-7 дней. Бывший президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко объяснял, что проблемы с водоснабжением в Донецке усугубились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда был поврежден канал Северский Донец-Донбасс. Воду брали из резервных водохранилищ, опустошились, а особенно ситуация обострилась летом 2025 года из-за засухи.