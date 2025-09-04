Штраф понад 25 тисяч і конфіскація iPhone: суд в Одесі покарав жінку за фото на сайті

Суд оштрафував жительку Одеси на 25 500 грн за те, що вона виклала в інтернет у загальний доступ власні фото, які належать до контенту для дорослих. Також у жінки конфіскували iPhone, на який було зроблено світлини.

У вироку Пересипського районного суду міста Одеси до справи № 523/10671/25, опублікованому 3 вересня зазначено, що проти жінки було висунуто обвинувачення за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України — у виготовленні та зберіганні зображень для дорослих з метою їх розповсюдження. За даними суду, обвинувачена заміжня, офіційно не працевлаштована.

За матеріалами справи, жінка отримала обвинувачення через те, що фотографувала певні частини свого тіла "в непристойній формі у наближеному ракурсі", та у березні 2025 року свідомо виклала 7 світлин у вільний доступ в інтернет.

У вироку стверджується, що обвинувачена визнала, що виклала свої фото на сайт, "у скоєному кається, обіцяє більше такого не повторяти та просить затвердити угоду при визнання винуватості".

Суд призначив покарання у вигляді штрафу 25 500 грн. Також суддя застосував спеціальну конфіскацію на користь держави телефону iPhone 6, на який були зроблені фото, оскільки він вважається речовим доказом.

