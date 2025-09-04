Штраф более 25 тысяч и конфискация iPhone: суд в Одессе наказал женщину за фото на сайте

Суд оштрафовал жительницу Одессы на 25 500 грн за то, что она выложила в интернет в общий доступ собственные фото, которые относятся к контенту для взрослых. Также у женщины конфисковали iPhone, на который были сделаны фотографии.

В приговоре Пересыпского районного суда города Одессы к делу № 523/10671/25, опубликованном 3 сентября указано, что против женщины было выдвинуто обвинение по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса Украины — в изготовлении и хранении изображений для взрослых с целью их распространения. По данным суда, обвиняемая замужем, официально не трудоустроена.

По материалам дела, женщина получила обвинения из-за того, что фотографировала определенные части своего тела "в непристойной форме в приближенном ракурсе", и в марте 2025 года сознательно выложила 7 фотографий в свободный доступ в интернет.

В приговоре утверждается, что обвиняемая признала, что выложила свои фото на сайт, "в содеянном раскаивается, обещает больше такого не повторять и просит утвердить соглашение при признании виновности".

Суд назначил наказание в виде штрафа 25 500 грн. Также судья применил специальную конфискацию в пользу государства телефона iPhone 6, на который были сделаны фото, поскольку он считается вещественным доказательством.

