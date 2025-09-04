Бійців "Айдару" збили на заправці на Донбасі: обвинувачений досі їздить за кермом (фото, відео)

Житель Костянтинівки у квітні 2024 року збив біля заправки у стані алкогольного сп'яніння чотирьох військових, серед яких були бійці "Айдару". Вирок досі не винесено, засідання суду втретє було перенесено через неявку обвинуваченого.

Справу про ДТП з військовими, що сталася 30 квітня 2024 року, розглядає Шевченківський районний суд міста Дніпра. Обвинувачений втретє не з'явився на судове засідання, за його словами, через медичне обстеження, йдеться в сюжеті "Суспільного".

Один з потерпілих, на той момент боєць батальйону "Айдар" Андрій Очиченко, розповів, що тоді з побратимом Юрієм зустрівся на заправці в Костянтинівці під час комендантської години з військовими іншої бригади.

"Водій їхав із великою швидкістю, близько 160 км/год, і просто влетів в перші перешкоди, які були перед ним. Якби, звісно, я був першою перешкодою, я б, імовірно, не вижив", — пригадав Андрій.

Він з побратимом Юрієм зазнав найтяжчих травм. Андрія ударом автомобіля відкинуло на 30 метрів, він дістав множинну черепно-мозкову травму та перелом стегнової кістки і пробув у комі три дні, розповіли журналісти. За прогнозами лікарів, йому необхідні щонайменше 3 роки реабілітації, проте попри травми бійці продовжили службу.

Справу про ДТП з військовими повноцінно не розглядають 1,5 роки

За словами журналістів, з дня аварії за півтора роки так і не відбулося повноцінного розгляду справи, бо засідання переносять через неявку обвинуваченого. Адвокат чоловіка, Анатолій Акулов, пояснив, що 4 вересня його підопічний не з'явився в залі суду, бо проходив лікування. За словами адвоката, є документи, які підтверджують хворобу обвинуваченого, і що він лікувався й до засідання. Щодо попереднього засідання адвокат розповів, що у його підопічного зламалася машина, про що він попередив суд, і все ж з'явився за 1,5 години.

Адвокат потерпілих Ігор Шурин просив доставити обвинуваченого до суду примусово та обрати запобіжний захід, оскільки попередній закінчився в листопаді 2024 року. Суддя ухвалила грошове стягнення за неприбуття на засідання.

Справа про ДТП з військовими: позиція обвинуваченого

Журналісти "Суспільного" після засідання поспілкувалися телефоном з обвинуваченим Артемом Несторовим. Він сказав, що збирався приїхати на засідання, але не зміг через медичні обстеження.

"Я подав в понеділок документи, що мені продовжили (лікарняний — ред.). Я не очікував, що мені його продовжать. Я хотів пролікуватися до засідання. Але оскільки у нас МРТ затягують, ти ж не можеш поїхати та робити, коли тобі треба", — пояснив Нестеров.

За його словами, у день аварії в комендантську годину він їхав по роботі, бо допомагав військовим евакуювати автомобілі з зони бойових дій. Він додав, що збирається приїхати на наступне засідання суду, призначене на 7 жовтня.

В мережі поширили фото автомобіля після наїзду за бійців "Айдару" в Костянтинівці Фото: Instagram

ДТП з військовими "Айдару" в Костянтинівці: деталі

Постраждалі в ДТП на заправці в Костянтинівці військові у жовтні 2024 року опублікували допис в Instagram, у якому заявили, що винуватець продовжує їздити за кермом та жодних запобіжних заходів щодо нього не застосовується.

Допис постраждалих в ДТП у Костянтинівці бійців "Айдару" у жовтні 2024 року Фото: скриншот

"Вручення йому підозри зайняло два місяці замість доби. Зручно, бо він переписав і продав своє майно, розлучився, адже дружина працює в міській раді і має пристойну зарплату. Результати другої токсикології магічним чином зникли", — йдеться в дописі бійців.

