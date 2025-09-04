Бойцов "Айдара" сбили на заправке на Донбассе: обвиняемый до сих пор ездит за рулем (фото, видео)

Житель Константиновки в апреле 2024 года сбил возле заправки в состоянии алкогольного опьянения четырех военных, среди которых были бойцы "Айдара". Приговор до сих пор не вынесен, заседание суда в третий раз было перенесено из-за неявки обвиняемого.

Related video

Дело о ДТП с военными, которое произошло 30 апреля 2024 года, рассматривает Шевченковский районный суд города Днепра. Обвиняемый в третий раз не явился на судебное заседание, по его словам, из-за медицинского обследования, говорится в сюжете "Суспільного".

Один из пострадавших, на тот момент боец батальона "Айдар" Андрей Очиченко, рассказал, что тогда с побратимом Юрием встретился на заправке в Константиновке во время комендантского часа с военными другой бригады.

"Водитель ехал с большой скоростью, около 160 км/ч, и просто влетел в первые препятствия, которые были перед ним. Если бы, конечно, я был первым препятствием, я бы, вероятно, не выжил", — вспомнил Андрей.

Он с побратимом Юрием получил тяжелейшие травмы. Андрея ударом автомобиля отбросило на 30 метров, он получил множественную черепно-мозговую травму и перелом бедренной кости и пробыл в коме три дня, рассказали журналисты. По прогнозам врачей, ему необходимы не менее 3 лет реабилитации, однако несмотря на травмы бойцы продолжили службу.

Дело о ДТП с военными полноценно не рассматривают 1,5 года

По словам журналистов, со дня аварии за полтора года так и не произошло полноценного рассмотрения дела, потому что заседание переносят из-за неявки обвиняемого. Адвокат мужчины, Анатолий Акулов, пояснил, что 4 сентября его подопечный не появился в зале суда, потому что проходил лечение. По словам адвоката, есть документы, подтверждающие болезнь обвиняемого, и что он лечился и до заседания. Относительно предыдущего заседания адвокат рассказал, что у его подопечного сломалась машина, о чем он предупредил суд, и все же появился за 1,5 часа.

Адвокат потерпевших Игорь Шурин просил доставить обвиняемого в суд принудительно и избрать меру пресечения, поскольку предыдущая закончилась в ноябре 2024 года. Судья постановила денежное взыскание за неявку на заседание.

Дело о ДТП с военными: позиция обвиняемого

Журналисты "Суспільного" после заседания пообщались по телефону с обвиняемым Артемом Несторовым. Он сказал, что собирался приехать на заседание, но не смог из-за медицинских обследований.

"Я подал в понедельник документы, что мне продлили (больничный — ред.). Я не ожидал, что мне его продлят. Я хотел пролечиться до заседания. Но поскольку у нас МРТ затягивают, ты же не можешь поехать и делать, когда тебе надо", — пояснил Нестеров.

По его словам, в день аварии в комендантский час он ехал по работе, потому что помогал военным эвакуировать автомобили из зоны боевых действий. Он добавил, что собирается приехать на следующее заседание суда, назначенное на 7 октября.

В сети распространили фото автомобиля после наезда за бойцов "Айдара" в Константиновке Фото: Instagram

ДТП с военными "Айдара" в Константиновке: детали

Пострадавшие в ДТП на заправке в Константиновке военные в октябре 2024 года опубликовали сообщение в Instagram, в котором заявили, что виновник продолжает ездить за рулем и никаких мер пресечения в отношении него не применяется.

Сообщение пострадавших в ДТП в Константиновке бойцов "Айдара" в октябре 2024 года Фото: скриншот

"Вручение ему подозрения заняло два месяца вместо суток. Удобно, потому что он переписал и продал свое имущество, развелся, ведь жена работает в городском совете и имеет приличную зарплату. Результаты второй токсикологии магическим образом исчезли", — говорится в заметке бойцов.

Напомним, 4 сентября в полиции рассказали, что в Харькове 23-летний таксист ограбил военного. По данным следствия, подозреваемый украл у потерпевшего банковскую карту и телефон, общая сумма ущерба составила более 250 тысяч грн.

Военнослужащий Ярослав Нищик 1 сентября пожаловался, что ему с побратимом отказалась предоставлять номер работница отеля в Луцке со словами: "Мы военных не селим".