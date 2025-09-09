Кабмін розширив критерії бронювання від мобілізації: що змінилося

Кабінет міністрів України постановою від 8 вересня уточнив критерії для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Також змін зазнали підстави для бронювання фахівців підприємств з виробництва безпілотників.

Related video

Зміни передбачаються постановою № 1106, опублікованою на урядовому сайті. В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України зазначили, що завдяки цьому рішенню державний бюджет може отримати близько 2,25 млрд грн на рік.

У відомстві пояснили, що уряд надав можливість бронювання всіх працівників критично важливих підприємств на територіях, де тривають або велися бойові дії. Також критерії уточнено для бізнесу, пов'язаного з оборонно-промисловим комплексом.

"Бізнес, який забезпечує життєдіяльність регіонів і працює на прифронтових територіях, отримає змогу зберегти кадри", — розповіли в Мінекономіки.

Уряд доповнив критерії бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств Фото: скриншот

Бронювання від мобілізації: що змінив Кабмін

Згідно з опублікованою постановою, Кабмін уточнив критерії "броні" для 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах України. Відтепер бронювати можна працівників "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Також постановою уряду передбачається, що бронювати працівників можуть критично важливі підприємства, які виробляють на замовлення держави безпілотні системи, зброю, військову та спеціальну техніку, боєприпаси і їхні складові частини та інші товари оборонного призначення.

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає, що порушники мобілізації зможуть отримати бронювання на критично важливих підприємствах, навіть якщо перебувають в розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Народний депутат Федір Веніславський того ж дня пояснював, що в разі ухвалення законопроєкту в цілому бронювати чоловіків у розшуку ТЦК матимуть можливість не всі підприємства зі статусом критичності, а лише ті, що належать до оборонно-промислового комплексу.