Кабмин расширил критерии бронирования от мобилизации: что изменилось

Кабинет министров Украины постановлением от 8 сентября уточнил критерии для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Также изменения претерпели основания для бронирования специалистов предприятий по производству беспилотников.

Изменения предусматриваются постановлением № 1106, опубликованным на правительственном сайте. В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметили, что благодаря этому решению государственный бюджет может получить около 2,25 млрд грн в год.

В ведомстве пояснили, что правительство предоставило возможность бронирования всех работников критически важных предприятий на территориях, где продолжаются или велись боевые действия. Также критерии уточнены для бизнеса, связанного с оборонно-промышленным комплексом.

"Бизнес, который обеспечивает жизнедеятельность регионов и работает на прифронтовых территориях, получит возможность сохранить кадры", — рассказали в Минэкономики.

Правительство дополнило критерии бронирования от мобилизации для критически важных предприятий Фото: скриншот

Бронирование от мобилизации: что изменил Кабмин

Согласно опубликованному постановлению, Кабмин уточнил критерии "брони" для 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах Украины. Отныне бронировать можно работников "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Также постановлением правительства предусматривается, что бронировать работников могут критически важные предприятия, которые производят по заказу государства беспилотные системы, оружие, военную и специальную технику, боеприпасы и их составные части и другие товары оборонного назначения.

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что нарушители мобилизации смогут получить бронирование на критически важных предприятиях, даже если находятся в розыске территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Народный депутат Федор Вениславский в тот же день объяснял, что в случае принятия законопроекта в целом бронировать мужчин в розыске ТЦК смогут не все предприятия со статусом критичности, а только те, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу.