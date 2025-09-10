Ексначальник кібердепартаменту СБУ вийшов з-під варти: за нього внесли 9 млн грн застави

Колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка звільнили з-під варти після внесення застави понад 9 мільйонів гривень. Його ім’я офіційно не розголошують, однак ЗМІ підтвердили особу підозрюваного.

За інформацією hromadske, про внесення застави повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. У ВАКС зазначили, що не можуть оприлюднювати прізвище фігуранта, проте відомо, що йдеться про генерал-майора Служби безпеки України Іллю Вітюка.

Варто зауважити, що на момент написання матеріалу офіційний коментар СБУ про вихід Іллі Вітюка не був опублікований.

Затримання генерала СБУ Іллі Вітюка — що про це відомо

Нагадаємо, що у 2 вересня НАБУ та САП повідомили про підозру генералу СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні. Слідство вважає, що у грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 млн грн, оформивши її на родича й занизивши вартість у договорі. Частина коштів, за даними слідчих, надходила від особи, підозрюваної у розкраданні грошей "Укрзалізниці".

У САП заявили, що послуги, за які родині Вітюка нібито платили, фактично не надавалися, а компанії виглядали фіктивними. Підозру оголосили за статтями ККУ щодо незаконного збагачення та декларування неправдивої інформації.

Водночас у СБУ відкинули обвинувачення і назвали їх "помстою" НАБУ та САП після затримання співробітників Бюро. Там наголосили, що підозра з’явилася через півтора року після відкриття справи, а експертизи підтвердили законність походження коштів. У відомстві також підкреслили заслуги Вітюка у відбитті російських кібератак та його участь у бойових операціях у різних регіонах України.

Також згодом на засіданні Вищого антикорупційного суду 4 вересня йому було призначено заставу з обов'язками терміном на 2 місяці, в межах строку судового розслідування. Сума застави складала 9 мільйонів 84 тисячі гривень. Крім того, Вітюк повинен був здати свої документи для виїзду за кордон, прибувати за викликами НАБУ й інформувати про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з низкою осіб.

Раніше, у 2024 році, Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Причиною такого рішення стало журналістське розслідування "Слідство.Інфо", де йшлося про нерухомість його родини. Зокрема, у матеріалі зазначалося, що дружина Вітюка придбала квартиру вартістю понад 20 млн грн у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві.