Экс-начальник кибердепартамента СБУ вышел из-под стражи: за него внесли 9 млн грн залога

Бывшего начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка освободили из-под стражи после внесения залога более 9 миллионов гривен. Его имя официально не разглашают, однако СМИ подтвердили личность подозреваемого.

Related video

По информации hromadske, о внесении залога сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. В ВАКС отметили, что не могут обнародовать фамилию фигуранта, однако известно, что речь идет о генерал-майоре Службы безопасности Украины Илье Витюке.

Стоит заметить, что на момент написания материала официальный комментарий СБУ об уходе Ильи Витюка не был опубликован.

Задержание генерала СБУ Ильи Витюка — что об этом известно

Напомним, что 2 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении генералу СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и ложном декларировании. Следствие считает, что в декабре 2023 года он приобрел квартиру за 21,6 млн грн, оформив ее на родственника и занизив стоимость в договоре. Часть средств, по данным следователей, поступала от лица, подозреваемого в хищении денег "Укрзализныци".

В САП заявили, что услуги, за которые семье Витюка якобы платили, фактически не предоставлялись, а компании выглядели фиктивными. Подозрение объявили по статьям УКУ о незаконном обогащении и декларировании ложной информации.

В то же время в СБУ отвергли обвинения и назвали их "местью" НАБУ и САП после задержания сотрудников Бюро. Там отметили, что подозрение появилось через полтора года после открытия дела, а экспертизы подтвердили законность происхождения средств. В ведомстве также подчеркнули заслуги Витюка в отражении российских кибератак и его участие в боевых операциях в разных регионах Украины.

Также впоследствии на заседании Высшего антикоррупционного суда 4 сентября ему был назначен залог с обязанностями сроком на 2 месяца, в пределах срока судебного расследования. Сумма залога составляла 9 миллионов 84 тысячи гривен. Кроме того, Витюк должен был сдать свои документы для выезда за границу, прибывать по вызовам НАБУ и информировать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Ранее, в 2024 году, Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Причиной такого решения стало журналистское расследование "Слідство.Інфо", где речь шла о недвижимости его семьи. В частности, в материале отмечалось, что жена Витюка приобрела квартиру стоимостью более 20 млн грн в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве.