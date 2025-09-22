В Києві закликають ТРЦ запровадити "години тиші": що це і для чого потрібно

Заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала столичні торговельні центрі запроваджувати "години тиші". Це має знизити рівень стресу для людей з підвищеною сенсорною чутливістю.

В "години тиші" заступниця голови Київської міської державної адміністрації з соціальної, ветеранської та гендерної політики, захисту прав дітей, туризму, відповідальна з питань безбар'єрності в Києві пропонує приглушувати світло, вимикати музику та динамічні екрани й знижувати загальний рівень шуму. Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, в якому пояснює, що торговельні простори з гучною музикою та яскравим світлом може стати випробуванням для деяких людей.

За словами Хонди, її пропозиція зробить відвідування ТРЦ менш стресовим для людей з розладами аутичного спектра та дефіциту уваги і гіперактивності, ветеранам війни і цивільним з посттравматичними стресовими розладами, людей старшого віку та батьків із маленькими дітьми, у яких гучні звуки та яскраве світло можуть викликати тривогу.

Заступниця голови КМДА стверджує, що таке інклюзивне рішення вже практикується в супермаркетах і торгових мережах багатьох країн світу, зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади.

"Кожен відповідальний бізнес в Україні має долучитися до цієї ініціативи", — заявила Хонда.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда пропонує запровадити годину тиші в ТРЦ столиці Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 22 вересня повідомив, що в столиці щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик. Це відбуватиметься під час хвилини мовчання о 9:00 для вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні.

19 вересня в мережі поширили відео дівчини, яка під час повітряної тривоги лишилася одна в порожньому магазині в торговельному центрі. Персонал не перевірив приміряльні та зачинив киянку у приміщенні.