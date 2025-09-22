В Киеве призывают ТРЦ ввести "часы тишины": что это и для чего нужно

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда призвала столичные торговые центры вводить "часы тишины". Это должно снизить уровень стресса для людей с повышенной сенсорной чувствительностью.

В "часы тишины" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по социальной, ветеранской и гендерной политики, защиты прав детей, туризма, ответственная по вопросам безбарьерности в Киеве предлагает приглушать свет, выключать музыку и динамические экраны и снижать общий уровень шума. Марина Хонда на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором объясняет, что торговые пространства с громкой музыкой и ярким светом может стать испытанием для некоторых людей.

По словам Хонды, ее предложение сделает посещение ТРЦ менее стрессовым для людей с расстройствами аутистического спектра и дефицита внимания и гиперактивности, ветеранам войны и гражданским с посттравматическими стрессовыми расстройствами, людям старшего возраста и родителям с маленькими детьми, у которых громкие звуки и яркий свет могут вызвать тревогу.

Заместитель председателя КГГА утверждает, что такое инклюзивное решение уже практикуется в супермаркетах и торговых сетях многих стран мира, в частности Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.

"Каждый ответственный бизнес в Украине должен присоединиться к этой инициативе", — заявила Хонда.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда предлагает ввести час тишины в ТРЦ столицы Фото: скриншот

