Осталась одна в пустом магазине: девушку закрыли в ТЦ во время тревоги в Киеве (видео)

Во время воздушной тревоги в Киеве посетительница торгового центра застряла в одном из магазинов. В сети распространили ролики с девушкой, которая оказалась в ловушке за витринным стеклом в пустом ТЦ.

Девушка во время воздушной тревоги в столице застряла сама в магазине H&M в торговом центре Retroville. Видео опубликовал 19 сентября Telegram-канал "КС: новости Киев".

В ролике девушка показала опущенные ролеты и пожаловалась, что не может выйти из магазина, потому что весь персонал, включая охранников, покинул ТЦ, случайно закрыв его.

"Объявлена воздушная тревога — я переодевалась в примерочной, и меня не проверили, закрыли магазин — теперь я буду здесь жить", — рассказала она на видео.

"Невольница" показала своего мужа за стеклом, который пытался найти кого-то, кто сможет ее выпустить.

"Вон мой муж — он не может найти охранника, все сбежали срочно из "Ретровиля", и я просто не могу выйти. Буду работать манекеном, здесь на витрине стоять, развлекаться", — сказала девушка.

Также каналы распространяют видео, снятое мужчиной. Он показал пустой Retroville и отметил, что везде после объявления тревоги даже выключили свет.

"Все-все вышли. Одна вот осталась — закрытая, представляете? Под стеклом. Будет жить там. "Ретрик" пустой, освободить не знаю как. Ждем", — рассказал мужчина.

