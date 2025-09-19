Лишилася одна в порожньому магазині: дівчину закрили в ТЦ під час тривоги у Києві (відео)

Під час повітряної тривоги у Києві відвідувачка торговельного центру застрягла в одному з магазинів. В мережі поширили ролики з дівчиною, яка опинилася в пастці за вітринним склом у порожньому ТЦ.

Дівчина під час повітряної тривоги в столиці застрягла сама в магазині H&M в торговельному центрі Retroville. Відео опублікував 19 вересня Telegram-канал "КС: новини Київ".

В ролику дівчина показала опущені ролети та поскаржилася, що не може вийти з магазину, бо весь персонал, включно з охоронцями, залишив ТЦ, випадково закривши її.

"Оголошена повітряна тривога — я перевдягалася в приміряльні, і мене не перевірили, закрили магазин — тепер я буду тут жити", — розповіла вона на відео.

"Невільниця" показала свого чоловіка за склом, який намагався знайти когось, хто зможе її випустити.

"Он мій чоловік — він не може знайти охоронця, всі потікали терміново з "Ретровіля", і я просто не можу вийти. Буду працювати манекеном, тут на вітрині стояти, розважатися", — сказала дівчина.

Також канали поширюють відео, зняте чоловіком. Він показав порожній Retroville і зазначив, що всюди після оголошення тривоги навіть вимкнули світло.

"Всі-всі вийшли. Одна от лишилася — закрита, уявляєте? Під склом. Буде жити там. "Ретрік" порожній, звільнити не знаю як. Чекаємо", — розповів чоловік.

