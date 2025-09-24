"Нікуди йти": у Києві дівчина ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка, — соцмережі (відео)

В мережі поширюють відео з дівчиною, яка нібито після мобілізації чоловіка вже п'ять діб ночує під воротами територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Відео з дівчиною під ТЦК опублікував столичний Telegram-канал "Твій Київ" ввечері 24 вересня. Адміни пабліка стверджують із посиланням на киян, що після того, як її чоловіка мобілізували, вона не має куди йти.

На ролику, знятому в темний час доби з житлового будинку, можна побачити жінку, яка стоїть під воротами з телефоном у руках. Поруч під парканом можна помітити силует іншої людини.

"Повідомляють, що вона лежить на асфальті вдень і вночі. Каже, що чоловіка забрали, а їй нікуди йти. Люди інколи підходять і намагаються допомогти ліками або теплими словами", — розповіли адміни каналу.

У столичних територіальних центрах і Київському обласному ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували поширене в мережі відео та повідомлення про жінку, яка нібито після мобілізації чоловіка ночує під парканом. В поліції Києва також не коментували ролик.

Нагадаємо, ЗМІ 24 вересня писали, що у Львівській області ТЦК мобілізував єдиного сина, який доглядав прикутого до ліжка важкою хворобою батька. за інформацією журналістів, 44-річний чоловік мав відстрочку від мобілізації за доглядом за батьком до 6 серпня, але не встиг її оновити.

22 вересня група невідомих напала на ТЦК в Калуші Івано-Франківської області. Нападники розбили вікна та двері. В обласному ТЦК розповіли, що під час нападу втекли троє військовозобов'язаних.