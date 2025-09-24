"Некуда идти": в Киеве девушка ночует под ТЦК после мобилизации мужа, — соцсети (видео)

В сети распространяют видео с девушкой, которая якобы после мобилизации мужа уже пять суток ночует под воротами территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Related video

Видео с девушкой под ТЦК опубликовал столичный Telegram-канал "Твой Киев" вечером 24 сентября. Админы паблика утверждают со ссылкой на киевлян, что после того, как ее мужа мобилизовали, ей некуда идти.

На ролике, снятом в темное время суток из жилого дома, можно увидеть женщину, которая стоит под воротами с телефоном в руках. Рядом под забором можно заметить силуэт другого человека.

"Сообщают, что она лежит на асфальте днем и ночью. Говорит, что мужа забрали, а ей некуда идти. Люди иногда подходят и пытаются помочь лекарствами или теплыми словами", — рассказали админы канала.

В столичных территориальных центрах и Киевском областном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали распространенное в сети видео и сообщения о женщине, которая якобы после мобилизации мужа ночует под забором. В полиции Киева также не комментировали ролик.

Напомним, СМИ 24 сентября писали, что во Львовской области ТЦК мобилизовал единственного сына, который ухаживал за прикованным к постели тяжелой болезнью отцом. по информации журналистов, 44-летний мужчина имел отсрочку от мобилизации по уходу за отцом до 6 августа, но не успел ее обновить.

22 сентября группа неизвестных напала на ТЦК в Калуше Ивано-Франковской области. Нападавшие разбили окна и двери. В областном ТЦК рассказали, что во время нападения сбежали трое военнообязанных.