На ВДНГ відновили басейн, що був занедбаним понад 10 років (фото)

Басейн на ВДНГ до реконструкції, ремонт басейну на ВДНГ
Після реконструкції центральна площа ВДНГ буквально змінилася на краще | Фото: Євген Мушкін/Facebook

У Києві на території національного комплексу "Експоцентр України", більше відомого в народі як ВДНГ, відновили басейн між павільйонами №4, 8 і 10, що занепадав понад 10 років.

Басейн розташований фактично на центральній площі ВДНГ і тривалий час нічого, крім негативних емоцій, не викликав, написав у Facebook генеральний директор НК "Експоцентр України" Євгеній Мушкін.

"Понад 10 років цей басейн мав такий вигляд, як на перших 2 фото. Це було жахливо, соромно і сумно. Ще й на центральній площі ВДНГ", — зазначив він, проілюструвавши свої слова відповідними знімками.

Басейн на ВДНГ до реконструкції, ремонт басейну на ВДНГ
Басейн на ВДНГ понад 10 років стояв занедбаним
Басейн на ВДНГ до реконструкції, ремонт басейну на ВДНГ
Фото: Євген Мушкін/Facebook

У день відкриття літературного фестивалю "Книжкова країна" учасники та гості побачать зовсім іншу картину.

"Ми з радістю та гордістю відкриваємо повністю відновлений басейн між павільйонами №4, 8 та 10! Дякуємо всім вам за терпіння і підтримку, адже коли ви до нас приходите, це найкраща нам підтримка! А наше завдання — радувати і надихати вас!" — додав Мушкін.

Басейн на ВДНГ до реконструкції, ремонт басейну на ВДНГ
Такий вигляд басейн має після відновлення
Фото: Євген Мушкін/Facebook
Басейн на ВДНГ до реконструкції, ремонт басейну на ВДНГ
Фото: Євген Мушкін/Facebook

У 2023 році гендиректор комплексу говорив про наміри реконструювати басейн, побудований понад 65 років тому. На його ремонт навіть оголосили збір коштів, а роботи оцінювали приблизно в три мільйони гривень (приблизно 1,3 млн на ремонт чаші і 1,7 млн — на лайнер (покриття з ПВХ).

"Ми вагалися, бо якщо вже донатити, то точно на ЗСУ, а не на ремонт басейну. Але сотні тисяч людей приходять на ВДНГ щомісяця жити життя і перемикатися від стресу. Тому розуміємо, що зруйнований басейн для відпочинку — не ок", — наголошував Мушкін у коментарі "Суспільному".

Передбачалося, що реконструкцію проводитимуть у два етапи.

Комплекс "Експоцентр України" складається зі 180 будинків і споруд, 20 з яких мають статус пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення України.

Нагадаємо, на ВДНГ знайшли курінь із гіпсокартону, де жила сім'я з немовлям

Також повідомлялося, що на ВДНГ повністю знесли будівлю, де проходив "Кураж базар".