На ВДНГ відновили басейн, що був занедбаним понад 10 років (фото)

У Києві на території національного комплексу "Експоцентр України", більше відомого в народі як ВДНГ, відновили басейн між павільйонами №4, 8 і 10, що занепадав понад 10 років.

Басейн розташований фактично на центральній площі ВДНГ і тривалий час нічого, крім негативних емоцій, не викликав, написав у Facebook генеральний директор НК "Експоцентр України" Євгеній Мушкін.

"Понад 10 років цей басейн мав такий вигляд, як на перших 2 фото. Це було жахливо, соромно і сумно. Ще й на центральній площі ВДНГ", — зазначив він, проілюструвавши свої слова відповідними знімками.

Басейн на ВДНГ понад 10 років стояв занедбаним Фото: Євген Мушкін/Facebook

У день відкриття літературного фестивалю "Книжкова країна" учасники та гості побачать зовсім іншу картину.

"Ми з радістю та гордістю відкриваємо повністю відновлений басейн між павільйонами №4, 8 та 10! Дякуємо всім вам за терпіння і підтримку, адже коли ви до нас приходите, це найкраща нам підтримка! А наше завдання — радувати і надихати вас!" — додав Мушкін.

Такий вигляд басейн має після відновлення Фото: Євген Мушкін/Facebook Фото: Євген Мушкін/Facebook

У 2023 році гендиректор комплексу говорив про наміри реконструювати басейн, побудований понад 65 років тому. На його ремонт навіть оголосили збір коштів, а роботи оцінювали приблизно в три мільйони гривень (приблизно 1,3 млн на ремонт чаші і 1,7 млн — на лайнер (покриття з ПВХ).

"Ми вагалися, бо якщо вже донатити, то точно на ЗСУ, а не на ремонт басейну. Але сотні тисяч людей приходять на ВДНГ щомісяця жити життя і перемикатися від стресу. Тому розуміємо, що зруйнований басейн для відпочинку — не ок", — наголошував Мушкін у коментарі "Суспільному".

Передбачалося, що реконструкцію проводитимуть у два етапи.

Комплекс "Експоцентр України" складається зі 180 будинків і споруд, 20 з яких мають статус пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення України.

