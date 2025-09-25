Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

На ВДНХ восстановили бассейн, который был заброшенным более 10 лет (фото)

Бассейн на ВДНХ до реконструкции, ремонт бассейна на ВДНХ
После реконструкции центральная площадь ВДНХ буквально преобразилась | Фото: Евгений Мушкин/Facebook

В Киеве на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины", больше известного в народе как ВДНХ, восстановили бассейн между павильонами №4, 8 и 10, который находился в упадке более 10 лет.

Related video

Бассейн находится фактически на центральной площади ВДНХ, и длительное время ничего, кроме негативных эмоций, не вызывал, написал в Facebook генеральный директор НК "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

"Более 10 лет этот бассейн выглядел так как на первых 2 фото. Это было ужасно, стыдно и грустно. Еще и на центральной площади ВДНХ", – отметил он, проиллюстрировав свои слова соответствующими снимками.

Бассейн на ВДНХ до реконструкции, ремонт бассейна на ВДНХ
Бассейн на ВДНХ более 10 лет стоял заброшенным
Бассейн на ВДНХ до реконструкции, ремонт бассейна на ВДНХ
Фото: Евгений Мушкин/Facebook

В день открытия литературного фестиваля "Книжкова країна" участники и гости увидят совершенно иную картину.

"Мы с радостью и гордостью открываем полностью восстановленный бассейн между павильонами №4, 8 и 10! Благодарим всех вас за терпение и поддержку, ведь когда вы к нам приходите, это лучшая нам поддержка! А наша задача – радовать и вдохновлять вас!" – добавил Мушкин.

Бассейн на ВДНХ до реконструкции, ремонт бассейна на ВДНХ
Так бассейн выглядит после восстановления
Фото: Евгений Мушкин/Facebook
Бассейн на ВДНХ до реконструкции, ремонт бассейна на ВДНХ
Фото: Евгений Мушкин/Facebook

В 2023 году гендиректор комплекса говорил о намерениях реконструировать бассейн, построенный более 65 лет назад. На его ремонт даже объявили сбор средств, а работы оценивали примерно в три миллиона гривен (около 1,3 млн на ремонт чаши и 1,7 млн – на лайнер (покрытие из ПВХ).

"Мы колебались, потому что если уж донатить, то точно на ВСУ, а не на ремонт бассейна. Но сотни тысяч людей приходят на ВДНХ ежемесячно жить жизни и переключаться от стресса. Поэтому понимаем, что разрушенный бассейн для отдыха – не ок", – подчеркивал Мушкин в комментарии "Суспільне".

Предполагалось, что реконструкция будет проводиться в два этапа.

Комплекс "Экспоцентр Украины" состоит из 180 домов и сооружений, 20 из которых имеют статус памятников архитектуры и градостроительства местного значения Украины.

Напомним, на ВДНХ нашли шалаш из гипсокартона, где жила семья с грудным ребенком

Также сообщалось, что на ВДНХ полностью снесли здание, где проходил "Кураж базар".