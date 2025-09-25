На ВДНХ восстановили бассейн, который был заброшенным более 10 лет (фото)

В Киеве на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины", больше известного в народе как ВДНХ, восстановили бассейн между павильонами №4, 8 и 10, который находился в упадке более 10 лет.

Related video

Бассейн находится фактически на центральной площади ВДНХ, и длительное время ничего, кроме негативных эмоций, не вызывал, написал в Facebook генеральный директор НК "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

"Более 10 лет этот бассейн выглядел так как на первых 2 фото. Это было ужасно, стыдно и грустно. Еще и на центральной площади ВДНХ", – отметил он, проиллюстрировав свои слова соответствующими снимками.

Бассейн на ВДНХ более 10 лет стоял заброшенным Фото: Евгений Мушкин/Facebook

В день открытия литературного фестиваля "Книжкова країна" участники и гости увидят совершенно иную картину.

"Мы с радостью и гордостью открываем полностью восстановленный бассейн между павильонами №4, 8 и 10! Благодарим всех вас за терпение и поддержку, ведь когда вы к нам приходите, это лучшая нам поддержка! А наша задача – радовать и вдохновлять вас!" – добавил Мушкин.

Так бассейн выглядит после восстановления Фото: Евгений Мушкин/Facebook Фото: Евгений Мушкин/Facebook

В 2023 году гендиректор комплекса говорил о намерениях реконструировать бассейн, построенный более 65 лет назад. На его ремонт даже объявили сбор средств, а работы оценивали примерно в три миллиона гривен (около 1,3 млн на ремонт чаши и 1,7 млн – на лайнер (покрытие из ПВХ).

"Мы колебались, потому что если уж донатить, то точно на ВСУ, а не на ремонт бассейна. Но сотни тысяч людей приходят на ВДНХ ежемесячно жить жизни и переключаться от стресса. Поэтому понимаем, что разрушенный бассейн для отдыха – не ок", – подчеркивал Мушкин в комментарии "Суспільне".

Предполагалось, что реконструкция будет проводиться в два этапа.

Комплекс "Экспоцентр Украины" состоит из 180 домов и сооружений, 20 из которых имеют статус памятников архитектуры и градостроительства местного значения Украины.

Напомним, на ВДНХ нашли шалаш из гипсокартона, где жила семья с грудным ребенком

Также сообщалось, что на ВДНХ полностью снесли здание, где проходил "Кураж базар".