Перехід на зимовий час в Україні 2025: коли й у який бік крутити стрілки годинників

У жовтні цього року Україна має традиційно перейти на зимовий час, якщо до того часу президент Володимир Зеленський не підпише законопроєкт про скасування такої практики. Українці отримають можливість довше поспати у вихідні.

Перехід на зимовий час в Україні — давня практика, яку не вдалося скасувати попри зусилля Верховної Ради. Ймовірно, цього року також відбудеться традиційне переведення годинників. Фокус розібрався, коли і в який бік потрібно буде крутити стрілки.

Перехід на зимовий час 2025: коли переводять годинники

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається вночі, а саме о 4:00 в останню жовтневу неділю, тобто в ніч з суботи на неділю. Це робиться саме на вихідних, щоб людям було легше адаптуватись до змін.

У 2025 році дата переведення годинників випадає на 26 жовтня.

Як відбувається перехід на зимовий час в Україні

Переходячи з літнього часу на зимовий, потрібно перевести годинники на годину назад. Тобто вночі на 26 жовтня о 4:00 знову настане 3:00.

Сучасна техніка змінює час автоматично, якщо має відповідні налаштування. Однак прилади, не під'єднані до інтернету, та механічні годинники треба буде перевести вручну.

Переведення годинників хотіли скасувати

У жовтні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування практики переходу на зимовий час в Україні. У липні минулого року нардепи проголосували за зміни, і 21 серпня закон направили на підпис президенту.

Однак Зеленський досі не підписав закон. Вже понад рік його статус залишається незмінним — "передано на підпис президенту".

Нагадаємо, Фокус розібрався, які є аргументи за та проти скасування практики переходу на зимовий час в Україні. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко вважає цю ідею божевільною.

