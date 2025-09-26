Переход на зимнее время в Украине 2025: когда и в какую сторону крутить стрелки часов

В октябре этого года Украина должна традиционно перейти на зимнее время, если к тому времени президент Владимир Зеленский не подпишет законопроект об отмене такой практики. Украинцы получат возможность дольше поспать в выходные.

Переход на зимнее время в Украине — давняя практика, которую не удалось отменить, несмотря на усилия Верховной Рады. Вероятно, в этом году также состоится традиционный перевод часов. Фокус разобрался, когда и в какую сторону нужно будет крутить стрелки.

Переход на зимнее время 2025: когда переводят часы

Традиционно переход на зимнее время в Украине происходит ночью, а именно в 4:00 в последнее октябрьское воскресенье, то есть в ночь с субботы на воскресенье. Это делается именно на выходных, чтобы людям было легче адаптироваться к изменениям.

В 2025 году дата перевода часов выпадает на 26 октября.

Как происходит переход на зимнее время в Украине

Переходя с летнего времени на зимнее, нужно перевести часы на час назад. То есть ночью на 26 октября в 4:00 снова наступит 3:00.

Современная техника меняет время автоматически, если имеет соответствующие настройки. Однако приборы, не подключенные к интернету, и механические часы надо будет перевести вручную.

Перевод часов хотели отменить

В октябре 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене практики перехода на зимнее время в Украине. В июле прошлого года нардепы проголосовали за изменения, и 21 августа закон направили на подпись президенту.

Однако Зеленский до сих пор не подписал закон. Уже более года его статус остается неизменным — "передано на подпись президенту".

