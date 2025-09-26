Прогноз погоди на вихідні в Україні: Діденко попередила про заморозки до -3 (карта)
Погода у вихідні не порадує українців теплом і комфортом. Синоптикиня Наталка Діденко радить підготувати теплий одяг і пледи, бо на Україну насуваються заморозки й дощі.
Прогноз погоди на вихідні у Києві та інших регіонах України Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, 27 вересня погода в Україні лишатиметься сухою, та вночі в усіх областях, крім південних, промерзне ґрунт.
Протягом дня в середньому температура триматиметься в межах +12…+17, на півдні — від +15 до +19 градусів.
На наступний день північно-східний атмосферний фронт принесе дощі до північної та західної частини країни, а також до Черкаської та Вінницької області.
На решті території буде сухо. Денна температура повітря становитиме +10+14 на півночі та в центрі, +13+17 на заході та +14+19 на сході та півдні.
Синоптикиня резюмує, що погода на вихідні в Україні відзначиться заморозками в ніч на суботу та дощами в неділю.
"Тримайте ближче теплих шовковистих котів, вовняні пледи, фліски улюблених брендів, розтягнені теплі штани, підготуйте не один, а два заварнички, бо чаю знадобиться багато, і доїжте нарешті торішнє варення — вже нове треба скоро починати!" — порадила фахівчиня.
Погода на вихідні у Києві
В столиці перший день вікенда пройде без опадів, відчуватиметься похолодання вночі (+2+5, місцями — заморозки 0-3 градуси) та прохолода вдень (+14+16).
Наступного дня Київ накриє атмосферний фронт з північного сходу, який принесе хмарність, вогкість, дощі та похолодання. Вдень прогріватиметься не більше, ніж до +10+12 градусів.
"Тому зрозуміло, що полювати за грибами, красивими листочками та фотографіями, гнути спину на присадибних ділянках, гуляти в парку, в лісі чи по музеях краще в суботу. А в неділю вже що кому до вподоби чи за необхідністю: улюблений диван, серіальчик, книжечка, а якщо прогулянка, то з парасолею і в теплішій куртці", — зазначила синоптикиня.
В "Укргідрометцентрі" для Київщини на суботу оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через замерзання поверхні ґрунту.
