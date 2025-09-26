Прогноз погоды на выходные в Украине: Диденко предупредила о заморозках до -3 (карта)

Погода в выходные не порадует украинцев теплом и комфортом. Синоптик Наталья Диденко советует подготовить теплую одежду и пледы, поскольку на Украину надвигаются заморозки и дожди.

Прогноз погоды на выходные в Киеве и других регионах Украины Наталка Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, 27 сентября погода в Украине будет оставаться сухой, но ночью во всех областях, кроме южных, промерзнет почва.

В течение дня в среднем температура будет держаться в пределах +12...+17, на юге — от +15 до +19 градусов.

Прогноз от "Укргидрометцентра" на 27 сентября Фото: скриншот

На следующий день северо-восточный атмосферный фронт принесет дожди в северную и западную часть страны, а также в Черкасскую и Винницкую области.

Атмосферные фронты над Европой 28 сентября Фото: facebook Наталка Диденко

На остальной территории будет сухо. Дневная температура воздуха составит +10+14 на севере и в центре, +13+17 на западе и +14+19 на востоке и юге.

Синоптик резюмирует, что погода на выходные в Украине отметится заморозками в ночь на субботу и дождями в воскресенье.

"Держите поближе теплых шелковистых котов, шерстяные пледы, флиски любимых брендов, растянутые теплые штаны, подготовьте не один, а два заварника, потому что чая понадобится много, и доедайте наконец прошлогоднее варенье — уже новое надо скоро начинать!" — посоветовала специалист.

Прогноз от "Укргидрометцентра" на 28 сентября Фото: скриншот

Погода на выходные в Киеве

В столице первый день уикенда пройдет без осадков, будет ощущаться похолодание ночью (+2+5, местами — заморозки 0-3 градуса) и прохлада днем (+14+16).

На следующий день Киев накроет атмосферный фронт с северо-востока, который принесет облачность, сырость, дожди и похолодание. Днем будет прогреваться не более, чем до +10+12 градусов.

"Поэтому понятно, что охотиться за грибами, красивыми листочками и фотографиями, гнуть спину на приусадебных участках, гулять в парке, в лесу или по музеям лучше в субботу. А в воскресенье уже что кому нравится или по необходимости: любимый диван, сериальчик, книжечка, а если прогулка, то с зонтом и в теплой куртке", — отметила синоптик.

В "Укргидрометцентре" для Киевщины на субботу объявили первый уровень опасности (желтый) из-за замерзания поверхности почвы.

