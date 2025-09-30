Отримували допомогу в Європі як українці: працівник МЗС видавав росіянам паспорти України

Служба безпеки України викрила чиновника Міністерства закордонних справ, який допомагав росіянам отримувати українські паспорти.

Related video

Радник одного з департаментів МЗС організував схему з оформлення українських паспортів для громадян Росії. З документами вони могли незаконно перетинати кордон і отримувати пільги в Європі, повідомили в СБУ.

У 2022 році він продав росіянам паспорти України для виїзду в Євросоюз. Угоду уклали в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ, коли обвинувачений працював другим секретарем із консульських питань посольства України в одній із європейських країн.

Чиновник МЗС приймав "замовлення" від громадян Росії

Перебуваючи в дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли в'їхати в Європу і вільно пересуватися країнами.

Згідно з матеріалами справи, він за гроші оформляв клієнтам українське громадянство і давав їм закордонний паспорт. Замовників чиновник знаходив через посередників, які на території Євросоюзу контактували з росіянами.

В Офісі генпрокурора уточнили, що дипломат проігнорував відсутність у заявників статусу постійного проживання в Польщі та завіряв документи, які не відповідають вимогам закону. Також він вносив відомості до Єдиного державного демографічного реєстру.

Спецслужби перевіряють дані про можливу причетність "легалізованих" росіян до розвідувальної та підривної діяльності. Під час обшуків у працівника МЗС вилучили мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Міністерському працівнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища). Автору схеми загрожує до семи років в'язниці з відстороненням від посади.

Нагадаємо, у Миколаєві СБУ затримала підприємця, якого підозрюють у продажу Росії комплектовання для корабельних артилерійських установок на $1,5 млн.

В Одеській області викрили голів експертної команди на оформленні неправдивих діагнозів для військовозобов'язаних. Свої послуги вони оцінили від $3000.