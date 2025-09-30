Получали помощь в Европе как украинцы: работник МИД выдавал россиянам паспорта Украины
Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Министерства иностранных дел, который помогал россиянам получать украинские паспорта.
Советник одного из департаментов МИД организовал схему по оформлению украинских паспортов для граждан России. С документами они могли незаконно пересекать границу и получать льготы в Европе, сообщили в СБУ.
В 2022 году он продал россиянам паспорта Украины для выезда в Евросоюз. Сделку заключили в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, когда обвиняемый работал вторым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в одной из европейских стран.
Пребывая в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели въехать в Европу и свободно передвигаться по странам.
Согласно материалам дела, он за деньги оформлял клиентам украинское гражданство и давал им загранпаспорт. Заказчиков чиновник находил через посредников, которые на территории Евросоюза контактировали с россиянами.
В Офисе генпрокурора уточнили, что дипломат проигнорировал отсутствие у заявителей статуса постоянного проживания в Польше и заверял документы, не отвечающие требованиям закона. Также он вносил сведения в Единый государственный демографический реестр.
Спецслужбы проверяют данные о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательной и подрывной деятельности. Во время обысков у работника МИД изъяли мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.
Министерскому работнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения). Автору схемы грозит до семи лет тюрьмы с отстранением от должности.
