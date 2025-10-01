Спалах у Дніпрі: сталася аварія на шинному заводі, у РФ пишуть про удар ракетою "Ярс"

Яскравий спалах у Дніпрі став результатом аварії на трансформаторі високої напруги. Військкори з РФ тим часом виклали свою версію — по місту прилетіла міжконтинентальна ракета "Ярс".

У Дніпрі сталася аварія трансформатора напруги 150 кВ на шинному заводі, тому в місті могли спостерігати незвичайний спалах яскраво-синього кольору. Про це написав у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.

"З приводу спалаху в Дніпрі. Не приліт. Дніпровський район, аварія трансформатора... Попередньо не пов'язано з бойовими діями. Частину споживачів перезаживили, ведуться роботи з ліквідації наслідків", — розповів він.

Очевидці раніше помічали дивне явище в місті, після якого світло зникло в Дніпрі, Запоріжжі та Дніпропетровській області. Компанія "ДТЕК Дніпровські електромережі" не фіксувала пошкоджень або замикань в енергомережі.

Удар "Ярсом" по Дніпру: теорії Z-воєнкорів

Пов'язаний із ПВК "Вагнер" російський військкор Alex Parker, якого не раз ловили на фейках, розповідав про нібито удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою "Ярс". Саме через це місто залишилося без світла.

"Прилетів Ярс, відомий своїм блакитним світінням під час польоту. Швидкість ракети сягає 30600 км/год. Тривога спрацювати не встигла, у місті згасло світло", — зазначав він.

Далі пропагандист повідомив про "виразний проліт гіперзвукової ракети блакитного кольору". Місцеві жителі запевняли, що вибухів у місті не було.

Показник радіації в Дніпрі — 0,11 згідно з картою моніторингу радіаційного фону від SaveEcoBot. Значення відповідає низькому рівню.

Нагадаємо, після обстрілу російськими військами міста Славутич без електрики залишився новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській АЕС.

Генеральний штаб ЗСУ раніше говорив про можливість вимкнення світла в Москві. Будь-які агресивні дії РФ проти України викличуть симетричну відповідь.