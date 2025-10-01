Вспышка в Днепре: произошла авария на шинном заводе, в РФ пишут об ударе ракетой "Ярс"

Яркая вспышка в Днепре стала результатом аварии на трансформаторе высокого напряжения. Военкоры из РФ тем временем изложили свою версию — по городу прилетела межконтинентальная ракета "Ярс".

В Днепре произошла авария трансформатора напряжения 150 кВ на шинном заводе, поэтому в городе могли наблюдать необычную вспышку ярко-синего цвета. Об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"По поводу вспышки в Днепре. Не прилет. Днепровский район, авария трансформатора… Предварительно не связано с боевыми действиями. Часть потребителей перезапитали, ведутся работы по ликвидации последствий", — рассказал он.

Очевидцы ранее замечали странное явление в городе, после которого свет пропал в Днепре, Запорожье и Днепропетровской области. Компания "ДТЭК Днепровские электросети" не фиксировала повреждений или замыканий в энергосети .

Удар "Ярсом" по Днепру: теории Z-военкоров

Связанный с ЧВК "Вагнер" российский военкор Alex Parker, которого не раз ловили на фейках, рассказывал о якобы ударе Днепру межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс". Именно поэтому город остался без света.

"Прилетел Ярс, известный своим голубым свечением во время полета. Скорость ракеты достигает 30600 км/ч. Тревога сработать не успела, в городе погас свет", — отмечал он.

Далее пропагандист сообщил об "отчетливом пролете гиперзвувокой ракеты голубого цвета". Местные жители уверяли, что взрывов в городе не было.

Показатель радиации в Днепре — 0,11 согласно карте мониторинга радиационного фона от SaveEcoBot. Значение соответствует низкому уровню.

Напомним, после обстрела российскими войсками города Славутич без электричества остался новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской АЭС.

Генеральный штаб ВСУ ранее говорил о возможности выключения света в Москве. Любые агрессивные действия РФ против Украины вызовут симметричный ответ.