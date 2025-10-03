Одесі загрожує нова повінь: мер міста оприлюднив список небезпечних районів

В Одесі зростає загроза катастрофічної повені. Синоптики попереджають про інтенсивні опади, які можуть затопити значну частину міста, а влада вже визначила найбільш небезпечні райони.

Як повідомив мер Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено території з найвищим ризиком підтоплень. До них увійшли окремі ділянки таких вулиць:

Приморська;

Вапняна;

Отамана Головатого;

Чорноморського козацтва;

Умова;

Інглезі;

Варненська;

Євгена Чикаленка;

Хімічна та інші

Також у зоні можливого затоплення опинилися житлові масиви Таїрова, Лузанівка, Преображенський, Троїцький та частина Південно-Західного району. Найвразливішими залишаються балки — Великофонтанська, Водяна, Аркадійська, Чорноморська, Середньофонтанська, Карантинна й Крижанівська.

Зони з високим ризиком підтоплення та затоплення в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Фахівці наголошують: через глобальні кліматичні зміни такі надзвичайні ситуації можуть повторюватися дедалі частіше. Мешканців закликають уникати підвалів і напівпідвалів у період злив, закривати доступ до підземних паркінгів, а у випадку загрози підтоплення — заздалегідь залишати домівки та перебувати у безпечних районах. Особливу увагу радять звернути жителям приватного сектору, які мають бути готові до евакуації за вимогою рятувальників.

Очільник міста підкреслив, що виконання цих рекомендацій є критично важливим для збереження життя і здоров’я одеситів.

Погода в Одесі найближчими днями — прогноз синоптиків

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя очікується нестійка та волога погода під впливом атмосферних фронтів із півдня. Пройдуть дощі, а 4 жовтня місцями можливі значні опади.

Погода в Одесі найближчими днями Фото: Укргідрометцентр

Вітер місцями посилюватиметься поривами, нічна температура повітря становитиме 6–11°, а денна — 14–19°. Температура морської води сягає 15–16°, при цьому очікується значне хвилювання.

Нагадаємо, що в Одесі після потужної негоди загинули десять людей, і це стало приводом для початку кримінального розслідування. Наразі відомо, що справу відкрито через ймовірну службову недбалість посадовців, яка призвела до трагічних наслідків.

Також Фокус писав, що, на думку синоптиків, такі повені, від якої постраждала днями Одеса, можуть загрожувати також Києву та іншим великим містам.